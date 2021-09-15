Актер повис на краю крыши 20-этажки

Состоялась премьера сериала "Козырная место" Фото: предоставлено пресс-службой 2 + 2

Премьера детективного сериала "Козырная место" режиссера Тараса Ткаченко состоялась на канале 2 + 2.

Главный герой - капитан полиции Сергей Коваль. Его из спального района города переводят в элитное Центральное отделение, где служить выгодно и престижно. Но честному оперативнику не по душе местные порядки - здесь стоит быть хитрым, беспрекословно выполнять приказы руководства и играть по его правилам. Новые коллеги встречают Коваля с неприязнью и не понимают его методы работы. Но только Коваль, со своей решительностью и связями в бандитских кругах, может задержать неуловимого киллера, известного как Архитектор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кинематографистов возглавил Тарас Ткаченко

Среди 72 актеров на роль Коваля выбрали Артема Позняка, известного по главной роли в сериале "Ментовские войны. Харьков". Ради проекта актеру пришлось похудеть на 10 кг.

"Коваль - абсолютно открытый и честный оперативник. В центральном районе, где живут политики, звезды, влиятельные чиновники, нужно быть уступчивым и хитрым. Мне близка его прямолинейность, но в работе я все же не такой жесткий. За три месяца съемок мы отсняли десятки эффектных экшн-сцен: драки на ножах, погони, перестрелки, задержания преступников. Для одного эпизода мне даже пришлось висеть на краю крыши на высоте 20-этажного здания"- признается Артем Позняк.

В качестве майора полиции дебютировал актер Марк Дробот.

"Я впервые играл полицейского. Драки, перестрелки - для меня новый опыт", - рассказывает актер.

Его герой - Антон Зубов давно служит в Центральном отделении, он знает местные порядки и ради семьи вынужден подчиниться системе.

Режиссер 30-серийного сериала Тарас Ткаченко также снимал полнометражные фильмы "Черный ворон" и "Гнездо горлицы".