"Я вам бажаю щастя". Наталья Валевская в новой песне рассказала о сложном периоде в жизни

Наталья Валевская выпустила песню "Я вам бажаю щастя". Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Певица Наталья Валевская представила автобиографическую песню "Я вам бажаю щастя". Над аранжировкой трека работал Назарий Гук. Автором музыки выступил Алексей Малахов, а слов – Лариса Флинт.

По словам артистки, ее новая песня является мотивационной и жизнеутверждающей.

"Поддержка и взаимопонимание важны, чтобы взбодриться и начать делать первый шаг навстречу своей мечте. Эта песня именно такая: она вдохновляет, вселяет надежду и веру в свои силы. Могу назвать эту композицию моим личным уставом и кодексом в жизни", - прокомментировала исполнительница.

Валевская призналась, что композиция передает сложный период, сейчас происходящий в ее жизни.

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"Я несколько лет практикую для себя еще одну профессию, такую ​​как лайф-коуч и ментор. Помогаю другим женщинам улучшать качество жизни, поэтому в этой песни еще и определенные лечебные эзотерические свойства и правильные вибрации", - добавила артистка.

Певица Наталья Валевская прошла операцию, чтобы стать матерью. В этом признавалась в феврале 2019 года. Артистка пыталась забеременеть неоднократно.