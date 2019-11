Я сплю со своими кошками, но какое это имеет отношение к моей музыке? - Фредди Меркьюри

4 ноября 1991-го в своем лондонском особняке умер 45-летний певец, солист группы Queen Фредди Меркьюри.

Официальная версия причины смерти легенды: бронхопневмония, которая развилась на фоне СПИДа.

За день до смерти Меркьюри сделал заявление: "Учитывая интенсивные слухи, что распространяет пресса в течение последних нескольких недель, я подтверждаю, что мой медицинский тест на ВИЧ оказался положительным, и у меня СПИД. Я считал правильным скрывать эту информацию до сегодняшнего дня, чтобы защитить тех, кто находится рядом со мной. Но теперь пришло время для всех моих друзей и поклонников во всем мире узнать правду, и я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне и моих врачей и всех тех, кто борется с этой ужасной болезнью. Я всегда оберегал свою личную жизнь и славился тем, что мало даю интервью. Прошу всех понять, что намерен продолжать такую ​​политику и в дальнейшем".

Тысячи поклонников несколько дней и ночей возлагали цветы к ограде дома певца. Холодным утром, в начале 10-го, блестящий черный Rolls-Royce с телом Меркьюри въехал во двор крематория. За ним проехали пять катафалков, которые везли цветы и послания, которые отправили люди в дом Меркьюри после его смерти. Далее следовали 8 лимузинов с теми, кто пришел отдать последний долг культовому артисту.

Сам Меркьюри потратил несколько недель, чтобы разработать мельчайшие детали сценария собственных похорон. Это действо было сочетанием двух разных миров - современного мира рок-музыки и древнего - религии зороастрастрийцев, согласно которой воспитали Меркьюри.

Гроб с телом артиста покрыли белым шелком, сверху пятном - красная роза. Только его внесли в часовню, священники в белых муслиновых головных уборах и одежде начали традиционные молитвы своим богам за спасение души музыканта. Церемония длилась 25 мин. Священники не сказали ни слова на английском за исключением обращений "встаньте" и "сядьте" до 40 присутствующих.

Музыка была неотъемлемой частью церемонии. Из динамиков раздавались композиции одной из самых любимых исполнительниц покойного Ареты Франклин. Тело Фредди покинуло мир под арию из оперы Верди в исполнении испанской оперной примы Монтсеррат Кабалье.

Только семья Фредди Меркьюри и его близкая подруга Мэри Остин знали, где покоится прах музыканта - таким было его желание. В 2013 году издание The Daily Mirror сообщило, что место последнего упокоения праха артиста обнаружили поклонники - это кладбище Кенсал Грин в Западном Лондоне.

Интересные факты из жизни артиста

Настоящее имя певца — Фаррух Булсара. "Фаррух" в переводе с гуджаратского языка означает "прекрасный", "счастливый". В 1970 году, в год основания группы Queen, певец официально поменял имя, с тех пор в его паспорте значилось Frederick Mercury. Когда к нему обращались как к Фарруху, Меркьюри приходил в ярость.

До появления Фредди группа Queen называлась Smile — она была переименована по его инициативе в 1970 году, когда Меркьюри стал солистом. Эмблему группы The Queen, состоящую из знаков зодиака, Меркьюри придумал и нарисовал сам.

Вокальный диапазон музыканта составлял 4 октавы.

Композиция "Богемская рапсодия" стала одним из самых коммерчески успешных хитов группы Queen. А видеоклип на песню стал революцией в шоу-бизнесе. На вопрос репортеров, какой смысл он вложил в текст своего произведения, Меркьюри ответил: "Абсолютно никакого, это просто дурацки зарифмованные фразы".

Фредди прилагал большие усилия к тому, чтобы держать свою личную жизнь подальше от прессы. Но партнеров Меркьюри обсуждали не меньше, чем его хиты. Однажды в ответ на фразу журналиста "Я слышал, что ты спишь с мужчинами" Меркьюри заявил: "Я сплю с мужчинами, я сплю с женщинами и сплю со своими кошками... Какое это имеет отношение к моей музыке?"

У Фредди Меркьюри были отношения с Мэри Остин, которые длились 7 лет. В 1976 году артист признался ей в собственной бисексуальности и они перестали существовать как пара. Однако до конца жизни они остались близкими друзьями. Остин выполняла функции секретаря Меркьюри, и по завещанию ей отошла часть состояния музыканта, а также его дом.

В 1985 году у Меркьюри начались отношения с парикмахером Джимом Хаттоном. Они провели вместе последние 6 лет жизни певца. Хаттон был рядом с Фредди во время его болезни и в тот самый момент, когда музыканта не стало. Джим подарил Фредди обручальное кольцо, которое музыкант носил до самой смерти. Его не сняли с пальца Меркьюри даже перед кремацией.

• Микрофон без стойки, визитная карточка исполнителя, появился случайно. На одном из концертов Фредди чересчур активно двигался с микрофоном и расшатал крепления. Прямо во время выступления Меркьюри убрал мешающую нижнюю часть и продолжил петь с частью стойки в руках.Это Меркьюри придумал использовать во время выступлений гигантские экраны.

• Фредди Меркьюри и Майкл Джексон могли бы выпустить совместную песню. Музыканты записали четыре демо-версии, но ни одна из них в итоге не стала их общим хитом. Официально оба музыканта ссылались на загруженность графиков и невозможность найти свободное время для совместной работы.

• Мало кто знает, что в детстве Меркьюри был заядлым филателистом. Его коллекция марок выставлялась в разных странах. В 1993 году Национальный почтовый музей Великобритании приобрел коллекцию марок, которую всю жизнь собирал Меркьюри. Деньги от продажи были перечислены на счет благотворительной организации по борьбе со СПИДом, которую основал Фредди.

• Фредди Меркьюри очень любил кошек, в его особняке в разные годы жило обычно несколько кошек: Оскар, Тиффани, Голиаф, Делайла, Мико, Ромео, Лили. Своей кошке Делайле он посвятил песню.

• Однажды Меркьюри помог с оборудованием для концерта Девида Боуи, когда тот еще был студентом колледжа. Позже два музыканта работали вместе над знаменитой песней Under Pressure, которая, несмотря на свой успех, все же рассорила друзей. Однако у Боуи все же сохранилось уважение к Меркьюри: "Из всех, кто создает театральное действо на своих концертах, Фредди вне конкуренции. Он переходит через край. И конечно, я всегда восхищаюсь мужчиной, который носит колготки!" – сказал как-то Боуи.

• Отличительная улыбка фронтмена была результатом наличия четырех дополнительных зубов в заднем ряду. Он отказался их удалять – главным образом потому, что боялся, что это каким-то образом плохо повлияет на его вокальные способности.

• По словам комедийной актрисы Клео Рокос, Фредди как-то умудрился тайно провести принцессу Диану в таверну Royal Vauxhall, переодев ее в парня. Она надела фуражку, военный китель (или кожаную куртку) и темные очки. Диану никто не узнал, и она весь вечер спокойно заказывала напитки.

• Песня The Show Must Go On была выпущена всего за шесть недель до смерти Фредди Меркьюри. Когда же пришло время записать песню, Фредди был настолько болен, что, казалось, он не сможет вытянуть настолько сложный вокал. Однако певец выпил рюмку водки и, обращаясь к Брайану Мэю, автору основного текста песни, сказал: "Я, черт подери, сделаю это, дорогуша!" – и тут же разбил рюмку об пол.

• Он никогда не тратил много времени на сон и ненавидел саму идею "провести весь день в постели". Нельзя сказать, что Фредди был ранней пташкой, но он следовал режиму. Не имело значения, во сколько он лег спать, — каждый день дома или во время тура он вставал в 09:00 и пил чай.

• Меркьюри умел находить время на то, чтобы купить подарки для своей семьи и близких друзей. На Рождество он всегда отправлялся в определенные магазины — Cartier, Tiffany или Harrods и покупал около 15 подарков. Ему нравились именно эти места, потому что там умеют красиво упаковывать презенты.

• Фредди всегда носил с собой сумку, в которой были сигареты, пастилки для горла, а еще блокнот — в нем были указаны дни рождения всех его друзей. Где бы Меркьюри ни находился, он никогда не забывал поздравить близких.

Меркьюри никогда не сдавал экзамен по вождению, но это не помешало ему владеть пятью машинами. Он был твердо уверен в том, что "все мы здесь по причине". Это значит, что он, Фредди, должен был полностью посвятить себя музыке — созданию, записи и исполнению. А другие люди здесь, чтобы водить машины.

Певец панически боялся самолетов. Однажды, сев на борт самолета, направлявшегося из Токио в Нью-Йорк, Меркьюри выяснил, что у этой модели в недавнем прошлом были многочисленные технические проблемы. Он тут же потребовал, чтобы его вещи выгрузили, и улетел другим самолетом.

У Фредди было два кумира в музыке — Джон Леннон и Элвис Пресли. Поэтому одной из самых ценных вещей в гардеробе Меркьюри стал шарф Элвиса, подаренный ему единственной дочерью певца Лизой Мари.

Хотя Меркьюри не следовал диетам и не ходил в спортзал, при этом он никогда не имел проблем с фигурой. Дело в том, что Фредди был крайне умерен в еде: он ценил вкусную пищу, но не переедал. Любопытный факт: певец все-таки оборудовал спортзалы в двух из своих квартир, но сделал это исключительно ради удобства своих друзей. Сам он никогда ими не пользовался.

• Музыкант не желал стареть. Будучи в расцвете сил, на вопрос журналистки, каким Фредди представляет себя через 20 лет, он ответил: "Вы с ума сошли? Я буду мертв, дорогуша!" Слова оказались пророческими.

• Фредди Меркьюри упоминается в предсмертной записке Курта Кобейна: лидер Nirvana говорит о своем восхищении коллегой, а также его способностью принимать любовь публики.

"Каким был Фредди Меркьюри на самом деле? Я не знаю, сколько раз мне задавали этот вопрос. Фредди был самым добрым, самым щедрым, верным другом, который у меня когда-либо был. Если бы вам посчастливилось быть его другом, он сделал бы все возможное, чтобы позаботиться о вас".

"В чем секрет успеха Фредди? Я думаю, он умел быть в нужном месте в нужное время. И он был невероятно талантливым музыкантом, с большой индивидуальностью и способностью донести свое послание. У него была сила воли, чтобы осуществить свою мечту, необыкновенное воображение и способность писать песни на все времена. Фредди не боялся завоевать мир".

Питер Фристоун, личный ассистент Меркьюри