A$AP Rocky отменил выступление в Украине

Рэпера задержали в Швеции. Фото: Page Six

Рэпер A$AP Rocky отменил выступление на киевском фестивале Atlas Weekend 13 июля.

"A$AP Rocky арестован в шведской тюрьме на неопределенный период времени за то, что оборонялся во время уличной схватки. Из-за этой злополучной ситуацию он вынужден отменить свой европейский фестивальный тур и все концерты в июле", - говорится в заявлении менеджмента для Sonar Festival в Instagram.

Страницы Atlas Weekend не дают комментариев по этому поводу. Ранее организаторы киевского фестиваля сообщили, что находятся в постоянном контакте с менеджментом рэпера и следят за ситуацией относительно его ареста.

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Ракима Майерса задержали в ночь на 3 июля. Сняли на видео, как музыкант хватает неизвестного мужчину и бросает его на землю. Рэперу инкриминировали нападение на человека. Сам музыкант заявил, что он шел по центру города в сопровождении охраны. Их начали преследовать двое мужчин. Они шли за Майерсом 4 квартала и отказались оставить его в покое. Инцидент закончился дракой, за которую задержали артиста и его охранников.

Позже суд Стокгольма арестовал A$AP Rocky. Музыканта оставили под стражей на 2 недели из-за вероятности побега. Апелляционный суд оставил решение без изменения.

Галицкий райсуд Львова арестовал на 2 месяца 35-летнего работника съемочной группы, который во время словесной перепалки убил 29-летнего прохожего.