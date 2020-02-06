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четверг, 06 февраля 2020 15:50

8 песен Сашка Положинского, которые стоит послушать

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8 песен Сашка Положинского, которые стоит послушать
Александр Положинский ушел из групп "Тартак" и "Бувье". Фото: facebook.com

Лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что покидает коллектив. Также ушел из группы "Бувье".

Gazeta.ua предлагает вспомнить 7 важнейших песен проектов, к которым был причастен певец.

"Сумасшедшие танцы"

Творческая деятельность "Тартака" началась в 1996 году. Был создан для участия в фестивале "Червона рута", который состоялся в 1997-м в Харькове. Представили три песни, в частности "Сумасшедшие танцы", стали лауреатами 1-й премии в жанре танцевальной музыки.

В 2001-м "Сумасшедшие танцы" вошли в дебютный альбом "Демо графический взрыв".

"100% плагиат"

Песня также вошла в первый альбом "Демо графический взрыв".

"Над облаками"

В 2003 году Сашко Положинский и Катя Chilly спели в дуэте. Песня вошла во второй альбом "Система нервов".

"Черноморец"

Песня вошла в четвертый альбом "Гуляйгород" 2005 года. Записан вместе с фольклорным ансамблем "Гуляйгород".

"Не говоря никому"

Песня, написанная в 2007-м в соавторстве с Андреем Пидлужным, посвящена бойцам Украинской повстанческой армии.

"Не ругай меня, мама"

В 2014-м Положинский основал проект "Бувье". "Не ругай меня, мама" - дебютная песня. Вошла в первый альбом группы "12 песен, которыми Бувье сообщает о своем существовании" 2016 года.

"Земля"

В 2015-м Положинский записал песню в поддержку защитников Украины с лидером группы Riffmaster Андреем Антоненко. С тех пор неоднократно выступали вместе, в частности на передовой. Положинский поддержал Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

"Маяки"

В прошлом году Положинский вместе с фронтменом группы NRavitsa Planet Иваном Маруничем создал дуэт "Ол.Ів.'Є".

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Александр Положинский родился в 1972-м в Луцке. Учился на экономическом факультете Луцкого государственного технического университета. Специальность - экономика предприятия. Месяц работал по специальности. В 1995-м впервые выступил на Дне молодежи в Луцке. Работал на радио "Луцк" ведущим музыкальных программ. Вел хит-парады на радио "Проминь", на BIZ-TV и телеканале ICTV. В 1996-м создал группу "Тартак". "Это слово означает "лесопилка" - что-то энергичное, подвижное, шумное и еще и режет по живому". Выпустили десять альбомов. Первый назывался "Демо графический взрыв". В позапрошлом году записали сборник "АнТАРТАКтида. Часть Первая". 7 декабря 2019-го "Тартак" отметил 23-летие концертом в Киеве. В 2014 году Положинский основал музыкальный проект "Бувье", с которым издал два альбома - в 2016-м и в 2019-м.

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