Положинский покинул группу "Тартак"

Музыкант записал видеообращение. Фото: "Конкурент"

Лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что уходит из проекта.

Также он прекращает работать с луцкой группой "Бувье". Музыкант сказал об этом в видеообращении в Facebook.

Он не назвал конкретных причин своего решения. Сказал, что "не может".

"Решение уже принято и обжалованию на данный момент не подлежит. Что будет в будущем - не знаю, планов конкретных не имею", - добавил Положинский.

Музыкант попросил не беспокоить вопросами. Возможно, со временем он сможет все объяснить.

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"Жизнь продолжается, ничего страшного для себя не планирую", - сказал он.

Музыкант, фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский дал показания как в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.