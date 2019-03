4 экстра-места и невероятная битва за последнего участника: самое интересное 7 эфира "Голоса страны"

3 марта на канале 1 + 1 состоялся 7-й выпуск 9 сезона шоу "Голос страны". Фото - 1 + 1

3 марта на канале 1 + 1 состоялся 7-й выпуск 9 сезона шоу "Голос страны".

Сначала прошлый выпуск "слепых прослушиваний" должен был стать последним перед прямыми эфирами, но через колоссальное количество талантливых участников, каждый тренер получил право добрать еще по одному вокалисту.

Открыл эфир Гиорги Дарахвелидзе. Он исполнил композицию "All I want" и мгновенно развернул к себе кресло Потапа и Дана Балана. 2 года назад Потап не вернулся к молодому таланту, возможно, именно поэтому он выбрал команду Дана Балана.

Виктория Литвинчук выступила с песней "Alive", но ни один из тренеров не услышал той ноты, которая заставила бы его развернуть свое кресло. 7 лет назад она дошла до финала детского Голоса страны, однако выиграть не удалось.

Третьим конкурсантом стал Александр Тесленко с композицией "When I was your man". На последних секундах выполнения Дан Балан все-таки нажал на кнопку.

Андрей Галицкий из Словении, пролетел 1000 километров, став первым словенцем, который попал на главный вокальное шоу нашей страны. Он удивил выбором песни, исполнив песню Александра Пономарева, "Пленный", на украинском языке. Но даже такой ход не покорил звездных наставников.

Артем Банар приехал на шоу из небольшого города Хотин с песней "Обещание". Потап, Тина Кароль и Монатик развернулись почти синхронно. После некоторых раздумий Артем выбрал команду Потапа.

Валерия Хоменко из Белой Церкви хотела продолжить традицию успешных выступлений представителей этого славного города, которых за всю историю шоу было очень много. Для этого Валерия выбрала песню "Ой говорила чиста вода". Однако никто из тренеров не развернулся.

Артем Марийко, который озвучивает детские мультфильмы на телеканале 1 + 1, а также в свободное время, выступает в ресторанах и на корпоративах, считает, что в жизни нет ничего невозможного. Название песни говорит само за себя - "Impossible". Однако, несмотря на свою харизму и желание, попасть в команду к звездным наставникоам ему так и не удалось.

Алина Шевченко была готова сделать все, чтобы оказаться в проекте. Алина исполнила композицию "Старый отель", однако так уж получилось, что второй участник подряд удивить наставников не сумел.

С песней победительницы Евровидения 2018, Нети Барзилай, "TOY", выступила Виктория Олейник. Главной особенностью ее выступления стал тот факт, что девушка пела сидя, ведь буквально за два дня до шоу, она получила травму ноги. Это не помешало ей развернуть кресла Потапа и Монатика. Свой выбор Виктория сделала в пользу Монатика, который первым закрыл свое экстра-место.

Дарья Ворончук мечтала попасть в команду Монатика, но не успела. Она выполнила трек "Сейчас" звездного наставника. К девушке развернулись Потап и Тина Кароль, которые развернули настоящую битву за исполнительницу, но девушка выбрала Тину.

Композицию Hardkiss "Журавли" выполнял Антон Бакунович, но красла тренеры не развернул.

Назар Ильчишин исполнил песню Кристины Соловей "Фортепиано", но тоже не прошел в шоу.

После этого и Балан и Потап отсеяли множество участников, пока на проекте не остался один потенциальный конкурсант. Именно за этого исполнителя, а точнее исполнительницу, развернулась настоящая битва. Оксана Муха исполнила песню Квитки Цисык "Где ты теперь", потому что ассоциирует себя именно с этой исполнительницей. Потап и Дан Балан развернули свои кресла. Однако, несмотря на спич рэпера. Оксана выбрала Дана Балана. Таким образом, Потап единственным не использовал свое экстра-место.

Уже через неделю начнутся вокальные бои в командах звездных наставников. Во время них тренеры оставят только половину участников своих команд, а с остальными вынуждены будут расстаться.