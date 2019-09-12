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суббота, 14 сентября 2019 15:51

25 лет исполнилось самому известному киношному киллеру

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14 сентября 1994 года состоялась премьера криминальной драмы "Леон" французского режисера Люка Бессона.

Профессиональный киллер Леон имеет правило — не убивать женщин и детей. Живет один в италоязычном районе Нью-Йорка. В свободное время ухаживает за любимым комнатным растением и иногда ходить в кино. Однажды встречает 12-летнюю Матильду, живущую по соседству. Семью девушки убивают мафиози. Вернувшись домой она увидела у дверей людей с оружием. Звонит в квартиру Леона. Мужчина сначала долго не открывает, но все же спасает Матильду от смерти. Начинают жить вместе. Матильда быстро обнаруживают, что Леон — киллер и просит научить ее этому ремеслу. Хочет отомстить за смерть единственного члена семьи, которого любила — 4-летнего брата, согласно сюжету.

Автор: kinopoisk.ru
  Актриса Натали Портман дебютировала в кино в фильме Бессона «Леон»
Актриса Натали Портман дебютировала в кино в фильме Бессона «Леон»

Главного героя в "Леоне" сыграл француз Жан Рено. Роль Матильды стала дебютной для 13-летней Натали Портман.

Настоящее имя актрисы Нета-Ли Хершлаг. Ее предки по материнской линии родом из села Кавское Стрыйского района Львовщины. Родилась будущая звезда в Израиле, 3-летней с семьей переехала в США.

На кастинге к фильму Люка Бессона Натали обошла 200 конкуренток. Поразила режиссера на пробах сцены, где Матильда оплакивает своего брата.

Несмотря на возраст актрисе на съемочной площадке "Леона" пришлось курить, ругаться и намекать герою Жана Рено на интим.

Съемки фильма проходили там, где и разворачивается действие по сценарию — в нью-йоркских районах Гарлем и Маленькая Италия. Лишь некоторые интерьеры воспроизводили в парижских павильонах.

Во время уличных съемок рядом со съемочной площадкой ограбили магазин. Преступление произошло в момент, когда по сценарию вся полиция города брала штурмом соседний дом. Увидев такое количество киношных правоохранителей настоящий грабитель сразу сдался.

Автор: kinopoisk.ru
  Бессон снял «Леона» за 30 дней
Бессон снял «Леона» за 30 дней

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Фильм "Леон" мог не появиться если бы не американский актер Брюс Уиллис. Должен был сниматься в фантастической картине Люка Бессона "Пятый элемент". Но работу вынуждены были отложить из-за занятости голливудской звезды в другом проекте. Чтобы зря не тратить время съемочной группы, Бессон написал за 30 дней сценарий "Леона" и снял картину за 3 месяца.

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Дата
14
сентября

25 лет исполнилось самому известному киношному киллеру

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