Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас

Фото: Deane Arnold

Дин Арнольд не простой художник. Мужчина создает скульптуры из обычных овощей. В его руках картофель, морковь, горох или тыква оживают.

Об этом пишет Вoredpanda.

Чтобы скульптуры получились настолько реалистичными, вдохновляется фильмами ужасов, поп-культурой и черпает идеи из собственной фантазии. Вырезает удивительных викингов, популярных героев из фильмов ужаса и фэнтези. Да, жизнь его творений кратковременна, но, по его мнению, это учит жить в моменте и ценить то, что есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Противно и неаппетитно: фото блюд, которые шокируют подачей

Еда должна быть не только вкусной, но и аппетитной. Но если думаете, что красиво и оригинально украсить любое блюдо способен только профессиональный повар - ошибаетесь. Любители доказывают, что способны на чудеса. Главное иметь желание и немного таланта, тогда и обычный суп или печенье можно превратить в шедевр.