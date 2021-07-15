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пятница, 16 июля 2021 02:29

Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
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Дин Арнольд создает скульптуры из овощей.
Фото: Deane Arnold
Идеи черпает из фильмов ужаса и фэнтези.
Идеи черпает из фильмов ужаса и фэнтези.
Жизнь скульптур коротка, но впечатляющая.
Скульптуры удивляют реалистичностью.

Дин Арнольд не простой художник. Мужчина создает скульптуры из обычных овощей. В его руках картофель, морковь, горох или тыква оживают.

Об этом пишет Вoredpanda.

Чтобы скульптуры получились настолько реалистичными, вдохновляется фильмами ужасов, поп-культурой и черпает идеи из собственной фантазии. Вырезает удивительных викингов, популярных героев из фильмов ужаса и фэнтези. Да, жизнь его творений кратковременна, но, по его мнению, это учит жить в моменте и ценить то, что есть.

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Еда должна быть не только вкусной, но и аппетитной. Но если думаете, что красиво и оригинально украсить любое блюдо способен только профессиональный повар - ошибаетесь. Любители доказывают, что способны на чудеса. Главное иметь желание и немного таланта, тогда и обычный суп или печенье можно превратить в шедевр.

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