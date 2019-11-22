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суббота, 23 ноября 2019 23:54

Сервировка по-богатому: показали легкие способы складывания салфеток
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Фото: idei-dekoru.com

Праздничный стол должен выглядеть идеально. Для этого подбираются яркую посуду, красивую скатерть, блестящие столовые приборы и оригинально сложенные салфетки. Важный их цвет и форма.

Это незаменимый атрибут любого застолья.

Составляют салфетки так, чтобы при необходимости легко было вытереть губы или положить салфетку на колени. Когда не предусмотрена в трапезе закусочная тарелка, то вместо нее на стол кладут полотняную салфетку, сложенную вчетверо.

К обеду, праздничного ужина или банкета салфетки сворачивают в виде конусов или колпаков. Различные варианты складывания салфеток хорошо видно на фото.

В фотогалерее собраны идеи, которые будут полезны в преддверии новогодних и рождественских праздников, когда участятся посещение гостей.

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Осенний декор - всегда атмосферно, уютно и ярко. Это касается не только украшение дома или сервировки стола. Так бывает и с выпечкой.

В прохладную погоду выходит чаще оставаться дома и появляется время приготовить вкуснятину. К тому же, тогда в доме больше бывают друзья и знакомые и их хочется угостить чем-то вкусным.

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