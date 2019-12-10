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вторник, 10 декабря 2019 11:02

Продукты новогоднего стола самые вредные

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Продукты новогоднего стола самые вредные
Вредные продукты новогоднего стола. Фото: gorohiv.rayon.in.ua.

Названные продукты новогоднего стола, наиболее вредны для организма и фигуры.

Об этом рассказала врач-диетолог Мария Дубска на "5 канале".

Возглавляет "антирейтинг" майонез. Его можно заменить греческим йогуртом или обычным йогуртом без злаков и наполнителей.

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На втором месте - игристое вино. Напиток содержит много сахара, а его пузырьки раздражают желудок, вызывая чувство голода. Замыкает тройку - жирное мясо.

Диетолог также отметила что соленину и выпечку лучше заменить свежими овощами и фруктами.

Для приготовления идеального кофе вовсе не нужно профессиональное оборудование или какие-то особенные навыки. Просто соблюдайте 10 простых правил, и ваш кофе всегда будет получаться вкусным.

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