Продукты новогоднего стола самые вредные

Вредные продукты новогоднего стола. Фото: gorohiv.rayon.in.ua.

Названные продукты новогоднего стола, наиболее вредны для организма и фигуры.

Об этом рассказала врач-диетолог Мария Дубска на "5 канале".

Возглавляет "антирейтинг" майонез. Его можно заменить греческим йогуртом или обычным йогуртом без злаков и наполнителей.

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На втором месте - игристое вино. Напиток содержит много сахара, а его пузырьки раздражают желудок, вызывая чувство голода. Замыкает тройку - жирное мясо.

Диетолог также отметила что соленину и выпечку лучше заменить свежими овощами и фруктами.

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