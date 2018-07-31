Назвали 10 "золотых" правил выбора арбуза

Выбор арбуза: 10 признаков зрелости плода Фото: fresher.ru

Мало просто посмотреть на арбуз, чтобы определить его спелость. Риск купить невкусный плод можно свести к минимуму при использовании подсказок.

Об этом пишет 24 канал.

1. Лучшее время для покупки - конец лета и осень. Именно тогда в Украине появляются спелые арбузы и дыни, выращенные в естественных условиях. К этому времени продают тепличные бахчевые, перенасыщены нитратами и красителями.

2. Самые вкусные арбузы средней величины - килограммов 5-7. Огромные плоды могут иметь избыток удобрений.

3. Арбуз должен быть контрастным. Темные и светлые полосы должны быть максимально четко обозначены. Чем темнее полосы, тем ягода имеет больше питательных веществ.

4. Хвостик должен быть сухим, но не оторванным. Если он слишком сухой, значит арбуз увезли с бахчи много недель назад. Мокрый зеленый хвостик - гарантия незрелого плода.

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5. Корка должна быть очень жесткой. Если арбуз спелый, ее трудно отколоть ногтем. У переросшего плода она коричневая и влажная.

6. Спелый арбуз издает глухой звук. Мякоть зрелого плода имеет пустоты. Положить арбуз на ладонь левой руки, а правой рукой стучать по его стороне - он должен отдаваться в левой руке.

7. Арбузы делят на "мальчиков" и "девочек". "Девочек" считают вкуснее - они слаще и имеют меньше косточек. У "мальчиков" низ выпуклый, а кружочек на нем маленький. У "девочек" низ более плоский, а кружок широкий.

8. На месте контакта арбуза с землей должно быть пятно. Его цвет должен быть насыщенно-желтым или, еще лучше, темно-оранжевым, но не белым.

9. Чтобы проверить арбуз на спелость, его можно бросить в воду, если всплывет, плод спелый.

10. Мякоть вкусного арбуза должна быть однородной. Желтоватые жилки могут свидетельствовать о не самом лучшем качестве ягоды.