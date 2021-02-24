Курица снесла самое большое яйцо в мире

25 февраля 1956 года в Нью-Джерси, США появилось яйцо весом более 400 граммов. Имело двойной желток и оболочку. Его снесла курица породы леггорн.
Куриное яйцо - один из самых распространенных продуктов питания. Недаром за год в среднем украинцы съедают около 300 штук. Их жарят, варят, пьют сырыми и добавляют в большинство блюд.
Польза этого продукта неоценима. Он является одним из лучших источников белка. Яйца содержат незаменимые аминокислоты, витамины и минеральные вещества, которые должны присутствовать в здоровом питании человека.
Интересные факты:
- Ежегодно в Великобритании в графстве Линкольншир проводится Всемирный чемпионат по метанию яиц в длину.
- Цвет скорлупы зависит от породы курицы.
- Регулярное употребление яиц снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Цвет желтка зависит от питания курицы.
- Яичный белок не содержит холестерина.
- В начале каждой весны в китайском городе Дунья традиционно варят яйца по уникальному рецепту - в моче мальчиков. Ее собирают в начальных школах. Местные утверждают, что эти "девственные яйца" пахнут весной.
- Чем старше курица, тем больше яйцо.
Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе провели исследование. После чего пришли к выводу, что яйца - один из важнейших продуктов для развития детского организма.
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