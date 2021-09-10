Какими деликатесами угощают в Бразилии: подборка самых популярных блюд

Бразильская кухня уникальна. На ее формирование повлияла европейская, африканская и амазонская культуры. Поэтому блюда насыщены разнообразными пряностями, одна из часто применяемых - темпера баяно. Популярностью пользуются и различные экзотические фрукты: гуава, манго, маракуя и орехи.

Любимая еда местных - черная фасоль, блюда из муки кассавы и кукурузы, морепродукты. Мясо готовят с добавлением большого количества оливкового масла, которым также заправляют и салаты. Сладости в основном изготавливают на основе вареного сгущенного молока и фруктов. Любимым напитком является кофе. Из алкогольных - пиво, ром, кашаса, кайпиринья.

Фейжоада

Автор: eda.ru, Елена Гнедовская В каждом регионе фейжоаду готовят по-разному, с различными добавками.

Ингредиенты:

бекон - 100 г;

охотничьи колбаски - 200 г;

копченая свиная шейка или лопатка - 300 г;

свинина - 500 г;

черная фасоль - 250 г;

жасминовый рис - 250 г;

чеснок - 10 зубцов;

оливковое масло - по вкусу;

молодая капуста - 500 г;

большой помидор - 1 шт.;

лук - 1/2 шт.;

красный винный уксус - 40 мл;

манка - 100 г;

изюм - 80 г;

апельсин - 1 шт.;

лайм - 1 шт.;

петрушка - 1 пучок;

лавровый лист - несколько;

кайенский перец - щепотка;

черный молотый перец, большая морская соль - по вкусу.

Приготовление:

Для основы измельчить чеснок и бекон. Обжарить в прогретом сотейнике, пока не вытопится жир. Добавить измельченные большими кусками мясо - готовить до румяной корочки. Всыпать предварительно замоченную и промытую фасоль, пару лавровых листьев, чеснок и залить водой так, чтобы она покрыла все содержимое сотейника. Довести до кипения и варить на медленном огне под неплотно закрытой крышкой около 1 ч. до мягкости бобов.

Для гарнира из капусты в глубокой сковороде разогреть оливковое масло, добавить три измельченных зубчика чеснока, нашинкованную капусту, специи. Готовить 5 мин.

В сотейнике разогреть 50 мл оливкового масла, добавить измельченный чеснок, жарить 2 мин. Чеснок должен карамелизироваться, но не подгореть, иначе рис будет горьким. Обжарить сухой рис 30 с. Всыпать специи и залить водой так, чтобы ее уровень примерно на палец был выше риса. Довести до кипения. Варить на медленном огне 10 мин, до тех пор, пока рис не впитает воду.

В сотейнике обжарить 50 г измельченного бекона в течение двух минут, пока не вытопится жир. Всыпать манку и готовить 2 мин. Добавить мелко нарезанную петрушку, изюм и 30 миллилитров оливкового масла, снять с огня.

Последняя составляющая - томатный винегрет. Помидоры бланшировать, очистить от кожуры и измельчить мякоть. Туда же добавить петрушку и нарезанный тонкими полукольцами лук. Посолить, поперчить и заправить винегрет смесью сока лайма, бальзамического уксуса и оливкового масла. Когда все составляющие готовы, следует вернуться к мясной основы и добавить специи. Выложить все составляющие поочередно на одно блюдо и подать к столу.

Соус чимичурри

Автор: eda.ru Соус готовят за 5 минут.

Ингредиенты:

листья орегано - 1 пучок;

петрушка - 1 пучок;

зеленый базилик - 6 стеблей;

оливковое масло - 50 мл;

хересный уксус - 30 мл;

лайм - 1 шт.;

коричневый сахар - 1 ч. л.;

чеснок - 3 зубца;

кинза - пучок.

Приготовление:

Смешать в блендере все ингредиенты. Всыпать специи. Готовый соус разложить по стеклянным банкам. Хранить в холодильнике.

Манговое желе

Автор: Kezia Lynn from Pexels Манговое желе выдерживают в холодильнике три часа.

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Ингредиенты:

манго - 2 шт.;

вода - 2 стакана.;

сахар - по вкусу;

желатин - 12 г

сок одного лимона.

Приготовление:

Очищенный манго измельчить в блендере. Залить водой, добавить сахар и довести до кипения. Настоять 30 мин. Нагреть сироп и добавить заранее подготовленный желатин, перемешать. Разлить десерт по формам и отправить в холодильник на 3 ч. Украсить кусочками фруктов.

Искусство кулинаров из Чехии известно всем европейцам. Они привыкли экспериментировать со вкусами, создавать что-то новое. Прага считается гастрономической столицей Европы. Еще в средневековые времена здесь возвышалась особая культура застолья, которая сохранилась и до наших дней.