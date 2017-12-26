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вторник, 26 декабря 2017 23:28

15 сказочных пряничных замков, которые удивят гостей
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Фото: 7dach.ru

Пряничные домики у многих людей ассоциируются с Рождеством и Новым годом. Сначала об их создании просят дети, а потом взрослые сами настолько втягиваются в этот процесс, что не могут остановиться. Их фанатизм приводит к тому, что получается не сказочный домик, а целый замок.

Здания бывают разные. Например, Тауэрский мост, британский парламент, Вестминстерский дворец с Биг Беном, лондонское колесо обозрения, Эйфелева башня, Сиднейский оперный театр

Пряники при этом используют как стеновые материалы. Вместо цемента - глазурь или карамель.

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Нельзя не упомянуть 180-килограммовый Белый дом с имбирно-пряничного теста с марципаном и белым шоколадом.

Крупнейший в мире пряничный домик пытались создать не раз. В 2006 году скульптор Роджер Пелчер потратил в целом 1700 часов, 6 тонн пряников и 2 тонны глазури, чтобы возвести конструкцию высотой 20 м и площадью в 140 кв. м в городе Блумингтон, штат Миннесота.

В 2013 году рекорд Пелчера избили в Брайана, штат Техас. На возведение одноэтажного коттеджа питательности в 36000 ккал нужно 7200 яиц, 816 кг масла, 3265,87 кг муки, 1360,78 кг сахара и 22,304 леденцов.

7dach.ru
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Дата
27
декабря

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