Є дві ціни крові – мала і нескінченна.

 
Ексклюзивы
1/5
"Баллон расширяет ваш сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло"- как оперируют сердце
"Баллон расширяет ваш сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло"- как оперируют сердце
Просмотров: 18
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 153
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 432
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 405
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1062
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 765
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 603
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 774
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 540
Интервью
1/5
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 333
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 279
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 432
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 459
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 702
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 9
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
пятница, 14 мая 2021 17:00
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Писатель

Є дві ціни крові – мала і нескінченна

  Комментировать

Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на заробітки в європейські світи? Проте я знаю, де він був би, якби не заглушив двигуна перед зомбованою юрбою, що не пропускала машину на бойові позиції. Сидів би за ґратами. Запроторений туди одним із судів Донеччини або Луганщини. Де сидять хлопці, які надто буквально потрактували вірність Батьківщині і присязі або в умовах реальної війни зробили постріл раніше за ворога.

Московити весь травень горланитимуть п'яні пісні про перемогу, заради якої "за ценой не постоят", про готовність повторити тріумфальний похід Європою. У протистоянні з фашизмом полягли й незліченні тисячі українців. Проте нам ту, далеку, заступила війна нинішня і теж, здається, назавжди. Підлий ворог не вчора і не в піснях – сьогодні проливає нашу з вами кров.

Україна – єдина у світі країна, наміри щодо якої московити перестали маскувати. Оголосили тисячолітнє державне утворення на землях навколо Києва непорозумінням, український народ – неіснуючим, а нашу мову – штучним витвором. І винесли вердикт: Україна має зникнути. Розчинитися в історії. І якнайшвидше. За мареннями новітнього кремлівського фюрера – сьогодні. Безумну мету сформулювали як загальноросійську ідею, винесли на пропагандистські знамена. І частково реалізували – Крим і частина Донбасу вже під лаптем болотної орди. І ординці не зупиняться, вони відчули смак української крові.

Ми в цій борні маємо вистояти й перемогти. Або загинути як нація і держава.

Подумки я повертаюся до хлопця з хроніки українських поразок 2014 року. Його рішення не було поодиноке. До рук диверсійних груп північного сусіда, вбраних у "трактористів і шахтарів", потрапляли цілі військові містечка. Біда не у втраченій зброї, на війні таке трапляється. Біда у психологічній неготовності – військових, цивільних, держави загалом. У неготовності й невмінні визначити ціну, яку готові правити і платити самі.

Недавнє квітневе напруження на кордонах спало – це правда. Проте не згасло. РФ відвела третину підготовленої до нападу армії, техніка лишилася. Під начебто нові, липневі, маневри. Потім буде оголошено про ще одні, далі – наступні. Меч над нашими головами висітиме й далі.

Продовжують гуртуватися й мобільні групи внутрішніх диверсантів. Будь-якої миті готові відкинути політичні гасла і знову піти на українські гарнізони. Ніхто ж не відмовляється від перевірених форм війн. Чи готові ми зустріти ворога? Вже напевне знаючи: за цивільними спинами ховаються збройні підрозділи, котрі здіймуть мільйонну хвилю біженців і на нові сім років розпалять на наших землях війну, скосять тисячі життів кращих українських синів. Готові?

Є дві ціни крові – мала і нескінченна.

Московія тримає послідовний курс на політичне, щонайменше, знищення України. Ми – люди мирні, маємо інакший психічний склад. Але про принципові речі повинні говорити твердо й уголос. Закріпити їх на юридичному й законодавчому рівнях. І друзі наші, й вороги серед іншого мають знати: Україна не розкриватиме ворогові обіймів. Кожен, хто перешкоджатиме пересуванню українського війська чи зазіхатиме в будь-якій формі на його техніку та зброю, буде знищений на місці. Без настання за праведні дії кримінальної відповідальності. Військова перемога починається з усвідомленого права захисників держави проливати кров ворога – з шевронами він іде проти тебе, без них чи вбрався в цивільне.

Будь-яка форма захисту із застосуванням зброї суперечлива й наражається на осуд. Тож ми маємо скласти для себе ціну, на яку готові піти.

Ціну за право існувати.

Автор: Сергій ЧИРКОВ, публіцист
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Є дві ціни крові – мала і нескінченна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Стефаник мог стать писателем мирового масштаба

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

Создали сладости в тюбике

Умер Фрэнк Синатра

Укололи первую вакцину

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8334
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 6381
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 6156
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 4806
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4644
Сергей Чирков
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном Просмотров: 621
Клопоти навколо собачого лайна Просмотров: 621
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз Просмотров: 783
Нас хочуть знищити чи таки порятувати Просмотров: 837
Україна не хоче бачити і карати ворогів Просмотров: 621
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
6
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
3
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Голосов: 500
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть