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понедельник, 05 июля 2021 10:22

Выбираем подарки для детей на 1 год

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Выбираем подарки для детей на 1 год
Выбрать идеальный подарок для детей можно в интернет-магазине I Love Mommy

Первый день рождения ребенка – важный и особенный день для всех любящих мамочек и папочек. Также этот праздник важен для крестных родителей малыша, бабушек и дедушек. Чрезвычайно важно подобрать оригинальный подарок ребенку, который будет приносить радость и удовлетворение малышу.

Подборка интересных подарков

Интересный вариант, что подарить ребенку на 1 год, это толокар. Такая игрушка позволяет ребенку шагать, держась за спинку. Также родителям легко будет катать сына или дочку. Этот вид транспорта позволяет малышу держать равновесие, поддерживать баланс, улучшать моторику и координацию движений.

Интересным вариантом подарка станут вигвамы и игровые палатки. Они позволят ребенку иметь собственное пространство, игровую зону и потайное место.

Замечательными вариантами подарков станут:

1. Конструкторы. Существует большое количество тематик, которым отвечают конструкторы. Они позволяют малышам не просто играться, но и фантазировать, развивать мелкую моторику рук, составлять детали в свободной последовательности. Существуют конструкторы для разного возраста, все зависит от вашего выбора.

2. Развивающие музыкальные игрушки. Музыкальные инструменты могут быть в виде пианино, планшетов и даже животных. Игрушки будут выдавать разнообразные звуки, некоторые из них могут светиться, что привлекает внимание малышей.

3. Развивающие книги и коврики. Такие изделия помогают ребенку познавать мир, знакомиться с разнообразными растениями и животными. Занятия будут интересными как самому малышу, так и вместе с взрослыми.

Также можно выбрать любые детские игрушки, которые подойдут девочке и мальчику по возрасту.

Где купить подарки детям?

Выбрать идеальный подарок для детей можно в интернет-магазине I Love Mommy, где представлен большой выбор качественных брендовых игрушек, комплектов и одежды. Достаточно ознакомиться с ассортиментом на сайте, выбрать модель, которая понравится больше всего, и сделать заказ. Помогут в выборе консультанты.

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05
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