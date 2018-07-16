В унитазе и ботинке: засняли забавных детей, которые спят где угодно

Фото: gogetnews.infow.news

Каждому человеку знакомо чувство, когда очень хочется спать. Взрослые могут дождаться момента соприкосновения головы с подушкой.

Когда же речь идет о маленьких детях, сон может свалить их с ног в любом, даже наиболее неудобном месте, пишет "Gogetnews".

Дети могут спать где угодно, даже в унитазе и сапоге.

Потвердження этому - смешные фото детей, спящих в любых условиях.

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Чтобы малыш быстро уснул и спокойно спал всю ночь, вечером не играйте с ним в активные подвижные игры. Также принимайте по вечерам гостей. И оберегайте ребенка от большого количества раздражителей в течение дня - не планируйте на один день поход в бассейн, встречу со своей подругой и ее маленькой дочкой и поход по магазинам. Это очень возбуждает нервную систему малыша, и ему будет сложно уснуть.