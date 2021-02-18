В каких случаях родители вызывают детскую истерику

Оба родителя разные в своих методах воспитания, что может привести к истерике у ребенка. Фото: pixabay

Иногда родители не обращают внимания на то, что через их поведение у ребенка возникает истерика.

В воспитании они допускают ошибок, которые приводят к этому, пишет 4mamas.

Одной из таких ошибок является то, что иногда мама и папа позволяют все, или ничего. В первой ситуации ребенок устает и перевозбуждается от своих действий. Он еще не может контролировать желание и распределять силы. Поэтому плачет и его это раздражает. В то же время, запрещая все, появляется злость на других детей, которым позволяют больше и обида на родителей. Через некоторое время эти факторы вызывают истерику.

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Оба родителя разные в своих методах воспитания, что может привести к истерике у ребенка. Например, мама может все запрещать, а отец - позволять. Тогда ребенок не понимает, как правильно вести себя и устраивает истерику.

Еще есть ошибкой, когда родители во всем согласны с ребенком во время его истерики. Если это для манипуляции, то нельзя позволять всего.

Родители часто учат детей, как нужно реагировать и вести себя в обществе. При этом они не всегда осознают, что интуитивно дети перенимают их привычки. Одной из 5 основных ошибок, которые совершают взрослые является то, что они застревают на нелюбимой работе.