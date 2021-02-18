В каких случаях родители вызывают детскую истерику

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 216
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 522
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 702
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 576
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1602
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1611
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 3951
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 774
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
3
7
5
4
&quot;Сижу за гаджетами. Это не нравится маме&quot; - как детей учат программировать роботов
"Сижу за гаджетами. Это не нравится маме" - как детей учат программировать роботов
Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа
Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения &quot;Хабад&quot; в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
Праздничные фотографии звезд и их детей растрогали пользователей сети
&quot;Хорошо расти в семье&quot;: известные украинцы вспоминают детство
"Хорошо расти в семье": известные украинцы вспоминают детство
Видео
Все видео
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
Интервью
1/5
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 702
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 234
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1611
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 126
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
четверг, 18 февраля 2021 23:46

В каких случаях родители вызывают детскую истерику

  Комментировать
В каких случаях родители вызывают детскую истерику
Оба родителя разные в своих методах воспитания, что может привести к истерике у ребенка. Фото: pixabay

Иногда родители не обращают внимания на то, что через их поведение у ребенка возникает истерика.

В воспитании они допускают ошибок, которые приводят к этому, пишет 4mamas.

Одной из таких ошибок является то, что иногда мама и папа позволяют все, или ничего. В первой ситуации ребенок устает и перевозбуждается от своих действий. Он еще не может контролировать желание и распределять силы. Поэтому плачет и его это раздражает. В то же время, запрещая все, появляется злость на других детей, которым позволяют больше и обида на родителей. Через некоторое время эти факторы вызывают истерику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять способов саморазрушения, которым нас научили в детстве

Оба родителя разные в своих методах воспитания, что может привести к истерике у ребенка. Например, мама может все запрещать, а отец - позволять. Тогда ребенок не понимает, как правильно вести себя и устраивает истерику.

Еще есть ошибкой, когда родители во всем согласны с ребенком во время его истерики. Если это для манипуляции, то нельзя позволять всего.

Родители часто учат детей, как нужно реагировать и вести себя в обществе. При этом они не всегда осознают, что интуитивно дети перенимают их привычки. Одной из 5 основных ошибок, которые совершают взрослые является то, что они застревают на нелюбимой работе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В каких случаях родители вызывают детскую истерику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 23571
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11745
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 10611
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 8172
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 7434
Дети
Интерактивные шармузики, или как привлечь ребенка к чтению
Интерактивные шармузики, или как привлечь ребенка к чтению Просмотров: 54
5 способов саморазрушения, которым нас научили в детстве
5 способов саморазрушения, которым нас научили в детстве Просмотров: 4977
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
 Просмотров: 306
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
 Просмотров: 216
Назвали виды негативного поведения родителей, которое могут скопировать дети
Назвали виды негативного поведения родителей, которое могут скопировать дети Просмотров: 603
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
4
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
Привид
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
Голосов: 232
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть