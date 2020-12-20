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понедельник, 21 декабря 2020 18:19

Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
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В Украине в этом году впервые за много лет родилась четверня. 3 марта у супругов Валихновских с Кропивницкого появились на свет с разницей в 1 мин. однояйцевые близнецы. Все девочки полностью идентичны.

Накануне новогодних праздников малышам устроили незабываемую яркую фотосессию, на которой они были настоящими принцессами. Специально для детей сшили роскошные королевские платья с золотыми бантами и такими же повязками на волосы. Предлагаем подборку самых милых фотографий младенцев.

Владислав и Анастасия Валихновские из города Кропивницкий воспитывают четырех девочек. Женщина родила четверню, которая есть идентичными близнецами. Это случай один на 30 миллионов родов.
Фото: Фото предоставлено Анастасией Валихновской
Владислав и Анастасия Валихновские из города Кропивницкий воспитывают четырех девочек. Женщина родила четверню, которая есть идентичными близнецами. Это случай один на 30 миллионов родов.
Владислав и Анастасия Валихновские из города Кропивницкий воспитывают четырех девочек. Женщина родила четверню, которая есть идентичными близнецами. Это случай один на 30 миллионов родов.
Владислав и Анастасия Валихновские из города Кропивницкий воспитывают четырех девочек. Женщина родила четверню, которая есть идентичными близнецами. Это случай один на 30 миллионов родов.
Владислав и Анастасия Валихновские из города Кропивницкий воспитывают четырех девочек. Женщина родила четверню, которая есть идентичными близнецами. Это случай один на 30 миллионов родов.

"Это моя первая и естественная беременность. Когда мне задают вопрос об ЭКО, то какое ЭКО в 20 лет? Риск выносить однояйцевых близнецов 1 на 30 миллионов", - говорит Анастасия Валихновская.

Первой родилась Виктория, потом Елизавета, дальше Милослава и Диана. Самой активной оказалась Елизавета.

Женщина активно ведет блоги в Instagram. Охотно рассказывает, как меняются дочери, какой имеют характер, темперамент, что любят и умеют. Как ей удается воспитывать и ухаживать одновременно за 4 дочерьми. Говорит, в этом ей помогает мама и супруг.

"Сложнее всего уложить спать детей. Никак сразу не получается укачивать 4. Физически всех взять не можем на руки. Иногда проскакивает мысль, почему мы не сороконожки. Когда плачут все, то руки и ноги задействованы и у меня, и у мужа. Они взрослеют и сами понимают, что на ручках хорошо. Убаюкиваем в тех случаях, когда ребенок сам заснуть не может никак или когда истерически плачет", - рассказывает женщина.

Дети развиваются быстро. Они полностью соответствуют на свой возраст как развитием, так и весом. Педиатр говорила: "Забывайте о вашем статусе "недоношенных", - вспоминает многодетная мать.

Автор: Фото предоставлено Анастасией Валихновской
  Владислав и Анастасия Валихновские из города Кропивницкий воспитывают четырех девочек. Женщина родила четверню, которая есть идентичными близнецами. Это случай один на 30 миллионов родов.
Владислав и Анастасия Валихновские из города Кропивницкий воспитывают четырех девочек. Женщина родила четверню, которая есть идентичными близнецами. Это случай один на 30 миллионов родов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анастасия Валихновская родила четверню

"Дети - это счастье, цветы жизни. Но четверня - это труд колоссальный. Муж мне говорил в начале наших отношений, что хочет детей, семью. Бог его услышал и послал ему женщину, которая смогла выносить 4 детей и конечно сразу большую семью. А еще на свадьбе нам желали детей, как на небе звезд. Кто же знал, что этот тост будет нашей судьбой", - отметила Анастасия.

Автор: Фото предоставлено Анастасией Валихновской
  Владислав и Анастасия Валихновские из города Кропивницкий воспитывают четырех девочек. Женщина родила четверню, которая есть идентичными близнецами. Это случай один на 30 миллионов родов.
Владислав и Анастасия Валихновские из города Кропивницкий воспитывают четырех девочек. Женщина родила четверню, которая есть идентичными близнецами. Это случай один на 30 миллионов родов.

В сентябре им выдали сертификат на получение квартиры. Впрочем, молодые супруги не может переехать в подаренное жилье. Дом еще не сдан в эксплуатацию.

Автор: Фото предоставлено Анастасией Валихновской
  Владислав и Анастасия Валихновские из города Кропивницкий воспитывают четырех девочек. Женщина родила четверню, которая есть идентичными близнецами. Это случай один на 30 миллионов родов.
Владислав и Анастасия Валихновские из города Кропивницкий воспитывают четырех девочек. Женщина родила четверню, которая есть идентичными близнецами. Это случай один на 30 миллионов родов.

"Дом вроде есть, квартира вроде как есть, но мы там еще не живем. Никто не говорил сроки, когда она будет достроена, хотя бы на что нам рассчитывать. Дети растут и места на обустройство пространства для их развития нет. Пытаюсь стучать во все двери", - добавила женщина.

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Единственная в Украине пятерня живет в Одессе. Дети были тоже зачатые естественным путем. Родились 24 июня 2016 года. Назвали Денисом, Владиславом, Давидом, Дарьей и Александрой. Им местная власть подарила 5-комнатную квартиру. Экс-президент Петр Порошенко - машину.

Оксана Кобелецкая воспитывает детей сама. Ее муж Сергей Семенов ушел из семьи, когда младшим детям исполнилось по полгода.

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