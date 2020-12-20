Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки

В Украине в этом году впервые за много лет родилась четверня. 3 марта у супругов Валихновских с Кропивницкого появились на свет с разницей в 1 мин. однояйцевые близнецы. Все девочки полностью идентичны.
Накануне новогодних праздников малышам устроили незабываемую яркую фотосессию, на которой они были настоящими принцессами. Специально для детей сшили роскошные королевские платья с золотыми бантами и такими же повязками на волосы. Предлагаем подборку самых милых фотографий младенцев.
"Это моя первая и естественная беременность. Когда мне задают вопрос об ЭКО, то какое ЭКО в 20 лет? Риск выносить однояйцевых близнецов 1 на 30 миллионов", - говорит Анастасия Валихновская.
Первой родилась Виктория, потом Елизавета, дальше Милослава и Диана. Самой активной оказалась Елизавета.
Женщина активно ведет блоги в Instagram. Охотно рассказывает, как меняются дочери, какой имеют характер, темперамент, что любят и умеют. Как ей удается воспитывать и ухаживать одновременно за 4 дочерьми. Говорит, в этом ей помогает мама и супруг.
"Сложнее всего уложить спать детей. Никак сразу не получается укачивать 4. Физически всех взять не можем на руки. Иногда проскакивает мысль, почему мы не сороконожки. Когда плачут все, то руки и ноги задействованы и у меня, и у мужа. Они взрослеют и сами понимают, что на ручках хорошо. Убаюкиваем в тех случаях, когда ребенок сам заснуть не может никак или когда истерически плачет", - рассказывает женщина.
Дети развиваются быстро. Они полностью соответствуют на свой возраст как развитием, так и весом. Педиатр говорила: "Забывайте о вашем статусе "недоношенных", - вспоминает многодетная мать.
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"Дети - это счастье, цветы жизни. Но четверня - это труд колоссальный. Муж мне говорил в начале наших отношений, что хочет детей, семью. Бог его услышал и послал ему женщину, которая смогла выносить 4 детей и конечно сразу большую семью. А еще на свадьбе нам желали детей, как на небе звезд. Кто же знал, что этот тост будет нашей судьбой", - отметила Анастасия.
В сентябре им выдали сертификат на получение квартиры. Впрочем, молодые супруги не может переехать в подаренное жилье. Дом еще не сдан в эксплуатацию.
"Дом вроде есть, квартира вроде как есть, но мы там еще не живем. Никто не говорил сроки, когда она будет достроена, хотя бы на что нам рассчитывать. Дети растут и места на обустройство пространства для их развития нет. Пытаюсь стучать во все двери", - добавила женщина.
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Единственная в Украине пятерня живет в Одессе. Дети были тоже зачатые естественным путем. Родились 24 июня 2016 года. Назвали Денисом, Владиславом, Давидом, Дарьей и Александрой. Им местная власть подарила 5-комнатную квартиру. Экс-президент Петр Порошенко - машину.
Оксана Кобелецкая воспитывает детей сама. Ее муж Сергей Семенов ушел из семьи, когда младшим детям исполнилось по полгода.
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