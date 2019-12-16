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Топ-5 полезных подарков к Новому году

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Топ-5 полезных подарков к Новому году

Полезный подарок к Новому году, какой он?

Мы живем в тот период, когда вокруг изобилие. Наши дети избалованы всевозможными игрушками, гаджетами, развивающими играми, книгами. У взрослых тоже уже все есть. И если раньше сложно было купить какой-то достойный подарок к НГ, то сейчас перед нами стоит задача выбора из обилия товаров на полках магазинов.

Мы собрали для вас 5 идей, что положить под елочку и быть спокойным — ваш подарок точно понравится, а не отправится пылиться на антресоли.

1. Рюкзаки для дошкольников. Малыши придут в восторг! Во-первых, рюкзачки больше похожи на милые мягкие игрушки, чем на сумку. С ними можно гулять, обниматься, делиться секретиками и даже спать в обнимку. А во-вторых, у деток в гардеробе появится такой же аксессуар, как у мамы. А малыши очень любят подражать взрослым.

2. Рюкзак для школьника. О том, как дети обращаются со школьными принадлежностями, можно писать романы. Ранцы бросают, на них съезжают с горок, их пинают ногами. Новый школьный рюкзак будет как нельзя кстати, особенно если он необычный и выделяется на фоне остальных в классе. Что это может быть: рюкзак со сменной передней панелью. Зафиксировали запасную панель, и вот уже рюкзак с совершенно другим дизайном. Та же история со сменными бейджами на липучках или со значками. А какие милые подвески в некоторых моделях: мохнатый шар, мишка, зайчик, блестящая корона, машинка. Осталось только выбрать под вкус ребенка.

  Что полезное подарить к Новому году ребенку?
Что полезное подарить к Новому году ребенку?

3. Городские рюкзаки. Они буквально ворвались в уличную моду и, похоже, обосновались в ней навсегда. Компактные размеры, облегченная конструкция, отделения под ноутбук и гаджеты, органайзер для канцелярии и карман для очков превращают его в незаменимого помощника делового человека и студента. Отлично сочетаются с любым стилем в одежде: casual, спорт шик, гранж, бохо-шик, романтический и даже деловой.

4. Товары для творчества. Порадуют детей. Обратите внимание на такие варианты, как: тесто для лепки, карандаши в металлических пеналах, гелевые мелки в пенале, воздушный пластилин, пластилин восковой и т. д. Чудесный подарок. А в интернете можно найти мастер-классы, как интересно провести время и сотворить собственный шедевр: поделку или картину.

  Что полезное подарить к Новому году ребенку?
Что полезное подарить к Новому году ребенку?

5. Термопосуда. С приходом холодов многие отправляются кататься на лыжах, коньках и просто любят с мороза побаловать себя горячим чаем или глинтвейном. Такой зимний полезный подарок будет как нельзя кстати. Выбирайте термос, термочашку, бамбуковую чашку для кофе, и вас не раз еще вспомнят с благодарностью за такой подарок.

  Что полезное подарить к Новому году ребенку?
Что полезное подарить к Новому году ребенку?

И главный вопрос: где это все приобрести, чтобы не застрять до утра в огромных торговых центрах, переходя из магазина в магазин. Большой выбор полезных подарков есть в ассортименте бренда Kite. Здесь собрано ассорти всех видов рюкзаков, товаров в школу, для творчества, хобби, работы и огромная коллекция канцелярии.

Выбирайте интересные и полезные подарки к Новому году. Подсказки вы получили, действуйте.

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