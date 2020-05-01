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Посоветовали, как воспитать успешного ребенка

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Посоветовали, как воспитать успешного ребенка
Есть несколько способов, которые помогут ребенку найти путь к успеху, как в школе, так и вне ее. Фото: pixabay

Успех ребенка зависит от воспитания и контроля родителей.

Ни одна книга не объяснит, как воспитывать успешных детей, но на это повлияет отношения и воспитания, пишет Parents.

По мнению экспертов, есть несколько способов, которые помогут ребенку найти путь к успеху, как в школе, так и вне ее.

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С малышом стоит с детства много разговаривать. Исследователи из университета Айовы обнаружили, что даже младенцы могут участвовать в ежедневной беседе. Поощряйте разговор с детьми с раннего возраста, и вы сможете помочь ей не только быстрее освоить язык, но и развивать критическое мышление.

Подумать и определить надо время детей у экрана телевизора или телефона. Гаджеты часто становятся врагами успеха, ведь это может привести к неприятностям в школе, ожирению и меньшему социальному взаимодействию.

Надо быть уверенными, что дети высыпаются. Согласованность графика сна являются факторами к успеху. Например, регулярное дремание имеет важное значение для умение вашего малыша абстрактно применять новые языковые концепции. Необходимость сна очень важна в течение роста ребенка. Когда ребенок начинает ходить в начальную школу, ему нужно около 9-11 часов сна в сутки, чтобы максимально запомнить ту информацию, которую он узнал в классе.

Ребенка надо научить ценить процесс.

"Дети, как правило, стремятся к быстрому вознаграждению, но успех в школе часто включает постоянные усилия и задержку удовлетворения", - говорят эксперты.

Поощрять детей стоит игрой. Ведь они берут на себя определенные роли, строят свой воображаемый мир и приглашают своих друзей принять участие в путешествии, которую они придумали. К тому же, дети учатся быть более творческими, имеют лучшую длительную коммуникацию и развивают свои навыки решения проблем.

Когда ваш ребенок заканчивает начальную школу, его мировоззрение расширяется, поэтому надо построить систему поддержки в школе. В частности, учителя имеют сильное влияние на их рост, ведь они делятся своим богатым опытом и профессиональным пониманием важных этапов образования.

Школа и дом могут совместно работать для того, чтобы способствовать успеху ребенка в процессе перехода от класса к классу.

"Учителя в школе и личные знания родителей относительно личности и сильных качеств ребенка - это мощное сочетание, которое приносит пользу всем детям. Когда мы слушаем и уважаем идеи друг друга, мы формируем систему поддержки ребенка, семьи и школы", - говорят ученые .

Часто родители конфликтуют с детьми через компьютерные игры. Особенно актуальным это становится на карантине, когда все имеют много свободного времени. Как уберечь ребенка от игровой зависимости советует психологиня Наталья Холоденко.Она убеждена: воспитывать ребенка следует на собственном примере. Поэтому если мама или папа будут ругать детей за то, что они постоянно сидят в телефоне или планшете, а сами делать так же, ничего не получится.

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