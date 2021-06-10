Полезно ли детям спать с домашними животными

Дети, которые чаще всего спали со своими животными, имели более качественный сон. Фото: pixabay

У детей, которые спят с домашними животными, сон гораздо лучше, чем у тех, кто спит без них.

Специалисты провели двухнедельное исследование, в котором люди отвечали на вопрос о режиме сна, пишет "Наша мама".

Несовершеннолетние участники эксперимента также носили устройство для мониторинга активности и заполняли журнал сна. Каждый третий ребенок рассказывал, что спит с домашним любимцем.

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Тогда ученые разделили детей на три группи зависимо от того, как часто они спали с животными: никогда, иногда и часто. Сравнив полученные результаты, стало понятно, что домашнее животное не влияет на сон негативно. Дети, которые чаще всего спали со своими животными, имели более качественный сон.

Дети утром встают в школу или в сад со сложностями. Родителям приходится бороться со слезами, капризами. Одно из правил, которого следует придерживаться, чтобы такого не произошло - это режим. Ребенку следует научиться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Так организм адаптируется и будет просыпаться легче.