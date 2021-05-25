Без слез и капризов: как сделать утро для ребенка комфортным

 
Ексклюзивы
1/5
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 225
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 775
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 216
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 747
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 225
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 594
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 810
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 432
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1467
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 918
Фото
Все фото
6
6
7
5
8
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
&quot;Сын никогда не видел одноклассников&quot; - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
Видео
Все видео
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1602
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 378
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 441
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
23 мая 2021
Просмотров: 882
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 13:26

Без слез и капризов: как сделать утро для ребенка комфортным

  Комментировать
Без слез и капризов: как сделать утро для ребенка комфортным
Ребенку следует научиться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Фото: pixabay

Дети утром встают в школу или в сад со сложностями.

Родителям приходится бороться со слезами, капризами, пишет 4mamas.

Одно из правил, которого следует придерживаться, чтобы такого не произошло - это режим. Ребенку следует научиться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Так организм адаптируется и будет просыпаться легче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда лишний вес у ребенка перестает быть нормой

На подъем ребенка стоит выделить дополнительные 20 мин. В это время не делать ничего резко, то есть не кричать, не включать сразу свет, не выдергивать ребенка из кровати. Лучше сначала тихонько назвать его имя. Затем немного громче позвать и начать ласково гладить, он не будет слишком раздражённым.

Ребенка надо заинтересовывать, чтобы наутро не было только о школе, или садике. 15 мин. можно вместе попеть песню, приготовить завтрак.

Родителям утром не следует забывать и о себе. Утро должно быть приятным для всех, а не только для ребенка.

Дети подражают поведению родителей, эмоциям и привычкам. Если для них утро - это испытание на прочность, просыпаются с мыслью "За что?", То не стоит ожидать от ребенка другого.

Детям сложно упорядочить свое время и ставить приоритеты на день. Именно поэтому родителям следует помочь им в практике навыков. Более дисциплинированными и ответственными людей делает привычка тайм-менеджмента. Ее преимущества для детей: учит их распределять время на выполнение каждого задания; помогает расставлять приоритеты; улучшает аналитические навыки; позволяет выполнять несколько задач за короткий период; снижает стресс во время работы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без слез и капризов: как сделать утро для ребенка комфортным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Сюжет "Звездных войн" касается нас всех - писатель

709 дней плена. Украинская военная вернулась с РФ

Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы

Международный трибунал заставил Россию отпустить украинских моряков

Президентские выборы завершились победой в один тур

Суд оправдал убийцу украинского политика

Писателя Оскара Уайльда осудили за гомосексуализм

В авиакатастрофе погибли почти 300 человек

В коммунистической стране сняли запрет на произведения Шекспира

Полицейский задушил Джорджа Флойда. Убийство повлекло массовые протесты

Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера

Треть населения планеты страдает болезнями щитовидки

Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 14463
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 10926
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 9837
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 7128
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
 Просмотров: 4725
Дети
Как ребенку привыкнуть к летнему лагерю
Как ребенку привыкнуть к летнему лагерю Просмотров: 36
Когда лишний вес у ребенка перестает быть нормой
Когда лишний вес у ребенка перестает быть нормой Просмотров: 171
Как воспитать продуктивного ребенка
Как воспитать продуктивного ребенка Просмотров: 108
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
 Просмотров: 306
Как воспитать послушного ребенка
Как воспитать послушного ребенка Просмотров: 234
Больше всего комментируют
4
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Голосов: 1868
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть