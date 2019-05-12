О чем расскажут детские рисунки - 8 особенностей

Рисунок может стать сигналом проблем с психикой ребенка. Фото: ua.depositphotos.com

Говорят, что психологи по рисункам детей проводят целые тесты, вплоть до оценки уровня интеллекта. А могут ли это сделать родители? На что обратить внимание?

Действительно, рисунок любого человека многое может отразить. И даже если мы захотим нарисовать так, чтобы рисунок "не читался", на 100% это все равно не удастся. Многие специалисты называют рисунок ребенка графической речью, которая отражает все увиденное, услышанное ребенком (даже если малыш еще не разговаривает). Кроме этого, рисунок может отразить реальное биохимическое состояние организма, состояние здоровья, самочувствие и, естественно, стабильные характеристики личности, пишет aif.ru.

Если хотите понять, что отражает рисунок ребенка, не стоит читать справочники для специалистов. Велик риск неправильной интерпретации. Например, нередко мамы и папы считают, что, если ребенок часто использует черный цвет, значит, у него депрессия, страхи и т. д. Но это не так. Сам по себе черный цвет этого не означает. Более того, есть возраст, когда появление в рисунках черного цвета, темных оттенков говорит о положительной динамике развития ребенка.

Важно. Выводы делаем, только если видим определенные признаки сразу в нескольких рисунках, нарисованных в один период времени.

1. Изменения

Фото: ua.depositphotos.com

Вы заметили, что рисунки малыша стали другими (резко поменялись стиль рисунка, цветовая гамма, сюжет, а также частота рисования). К примеру, ребенок всегда рисовал яркими желтыми красками, а тут вдруг выбирает совсем другие цвета или только один, другой. Такие перемены могут говорить о том, что с ребенком что-то происходит, его что-то тревожит или беспокоит.

2. Характер линий

Если рисунок выполнен ясными, четкими линиями, значит, ребенок открыт перед миром, уверен в себе или просто четко представляет себе что он рисует. Когда линии слабые, еле заметные, стоит задуматься.

Самый простой вариант - ребенок просто не умеет пользоваться ручкой или карандашом или у него неподходящий инструмент. Ведь родители не всегда используют правильные карандаши и даже не всегда знают, что есть карандаши для детей 2 лет, 3-5 лет, для школьников.

Фото: ua.depositphotos.com

Второй вероятный вариант - ребенок плохо представляет, что его просят нарисовать, но боится спросить. Или он в целом не очень уверен в себе. Возможно, его мало хвалят, обнимают, у него мало друзей. Больше рассказывайте ребенку об окружающем мире, хвалите даже за маленькие успехи, чаще проводите время вместе.

Есть более серьезные причины нечетких линий. Иногда слабость руки - следствие неврологических нарушений. Ребенок при этом может ни на что не жаловаться. Дети до 10 лет не всегда адекватно могут ощущать боль и понимать, что и где болит. Из-за чего многие заболевания, связанные с нарушением работы нервной системы, костно-мышечного аппарата, диагностируются достаточно поздно. Взрослым кажется: ребенок ленится рисовать или писать красиво, не старается. Если вы заметили, что в рисунках ребенка фактически нет нажима и это не связано с первыми двумя причинами, стоит показать его неврологу или хирургу. Нередко диагностируют такие нарушения здоровья у школьников, у которых плохое правописание и патологическая неграмотность. Но они легко устраняются, если с ребенком начать вовремя заниматься.

3. Штриховка

Фото: ua.depositphotos.com

Обращайте внимание на ее количество на листе. Если штриховки слишком много и особенно если она выполнена с сильным нажимом, это может говорить о повышенной тревожности ребенка, наличии страхов или плохом настроении. Например, ребенок заштриховывает не только фигуры, но и все пространство вокруг них, штриховка выходит за границы предметов, появляется там, где совершенно неоправданна.

Если вы это заметили, не стоит тут же приставать к ребенку с расспросами, что его пугает или беспокоит, лучше самим проанализировать ситуацию в семье. Если ребенок видит, как мама с папой ссорятся каждый день, он начинает тревожиться. Ему же никто не объяснил: родители ругаются не потому, что не любят друг друга. Повод может быть самый банальный. Но взрослые не хотят пояснять такие вещи детям. Часто неумеренная штриховка появляется при переезде и поступлении в другую школу, при появлении в семье нового человека. Если ребенку больше 6 лет, возможно, он сможет ответить на вопрос, что его тревожит. Если ребенок младше, понаблюдайте, как он играет. Не получается справиться самим - стоит обратиться к психологу.

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4. Стереотипность

Ребенок рисует одно и то же на протяжении долгого времени. Родителям не стоит сразу пугаться, если дочери рисуют только принцесс, а мальчики рисуют только машинки или драки. У детей есть так называемые эпохи развития, соответствующие возрасту увлечения, переживания. Стереотипность - это когда в рисунках нет динамики. Если принцесса, то она всегда одета одинаково. Или малыш все время рисует один и тот же домик, солнышко и травку. Иногда такие стереотипии могут отражать нарушение восприятия, внимания. Не стоит сразу пугаться, что ребенок психически болен или у него замедленное развитие. Возможно, у него просто есть определенные трудности с тем, как изобразить мир. Если вы замечаете стереотипию в рисунках ребенка, нужно проконсультироваться у психолога, чтобы вовремя решить проблему.

Фото: ua.depositphotos.com

5. Сюжет

Помните: дети отражают в рисунках то, что мы помогли или позволили им узнать об окружающем мире. Смотрите на рисунки как на рассказ об их представлении о мире, в котором они живут. Если вы увидели что-то, чего не должно быть в детской картинке, нельзя сразу кричать: "Как ты посмел такое нарисовать?" Прежде чем пугаться, спросите: "А это что у тебя нарисовано?" Если ребенок ответил, что он так нарисовал птичку или рыбку, не надо указывать ему на ошибки, правильнее отреагировать так: "Ух, а я не сразу узнал" или "Теперь понятно". Иногда родители могут заметить рисунки с сексуальным содержанием у детей младшего возраста. Чаще они вызваны любопытством и освоением новых навыков, а еще тем, что дети любят срисовывать. И если журналом, который ребенок нашел, было издание для взрослых, он будет срисовывать оттуда. Помните: не всегда нарисованное ребенком реально существует в его жизни.

6. Изображения людей

Фото: ua.depositphotos.com

Часто родителей пугает, когда ребенок рисует людей без лиц или без ног, притом что он уже умел изображать полноценные человеческие фигуры. Такие рисунки могут отражать реальные отношения ребенка с этим человеком. Например, если старший брат без глаз и без рук, возможно, ребенок не хочет, чтобы тот видел, как он берет его вещи, и наказывал его за это. Если так "ущербно" нарисован папа, может быть, ребенок не согласен с его требованиями и запретами. Обычно в детском рисунке семьи выше всех изображен самый главный, по мнению ребенка, член семьи.

7. Заплатки и кресты

Заплатки на частях тела человека, не свойственные внешнему виду, переплетенные руки или ноги. Если такие детали повторяются регулярно, возможно, ребенка беспокоит болезнь. Располагаются заплатки обычно на месте органа, который болит.

8. Расположение рисунка на бумаге

Фото: ua.depositphotos.com

Если рисунок едва помещается на листе бумаги, это может говорить о том, что ребенок крайне эгоцентричен. Он хочет заполнить собой все пространство, быть в центре внимания. Иногда это признак избалованности, скажем, когда в семье один ребенок и все близкие его превозносят. А иногда наоборот - ребенка обделяют вниманием. Остается показывать свое "превосходство" на бумаге. Бывает, что дети рисуют фигуры правильного размера, но берут слишком большой лист. Тогда изображенный предмет кажется мелким, но он действительно такого размера в жизни. Это может говорить о высокой самооценке. Уровень притязаний выше, чем он сейчас имеет. Дайте возможность ребенку проявить себя, раскрыть потенциал.

Важно. Рисунок может стать сигналом проблем с психикой ребенка. А чтобы вы смогли заметить это, храните детские рисунки хотя бы год, сравнивайте их. Как минимум у вас будет повод радоваться растущему творчеству и мастерству вашего ребенка.

До 2,5 года, когда дети только осваивают рисование, они очень любят яркие цвета: желтый, красный, светло-красный, светло-синий, светло-зеленый. Это связано с тем, что они их лучше различают. В 2,5-4 года в рисунках появляются черные цвета. Это хорошо и означает, что ребенок учится более четко отражать мир, который видит вокруг. В 5 лет ребенок снова переходит к рисованию более яркими цветами. Но применяет их, как правило, в соответствии с тем, что есть в реальности. К 7-8 годам рисунок должен быть раскрашен в реальные цвета, если он видел данные предметы в жизни. Если у вас иначе, возможны две причины: у ребенка богатая фантазия или (реже) есть проблемы со здоровьем.