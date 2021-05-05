Новое исследование объяснило влияние соцсетей на подростков

Результаты показали, что соцсети крайне сомнительно связанные с депрессией, но могут вызвать другие эмоциональные проблемы. Фото: pixabay

Между использованием соцсетей и ухудшением психологического здоровья у подростков небольшая связь.

В новом исследовании Оксфордского института интернета собирали данные с 1991 года и в нем приняли участие 430 561 человек из США и Великобритании, пишет Neowin.

Цель експертов - найти взаимосвязь между использованием социальных сетей и депрессией, эмоциональными и поведенческими проблемами. Также изучили, как на психическое здоровье влияет телевидение и повышает ли использование цифровых технологий склонность к суициду.

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Результаты показали, что соцсети крайне сомнительно связанные с депрессией, но могут вызвать другие эмоциональные проблемы.

Согласно заявлению ученых, эксперимент не подтверждает опасения людей о том, что технологии негативно влияют на подростков. В то же время, надо расширить сотрудничество между технологическими компаниями и учеными, что позволит им оперировать большим количеством информации и более точными данными в своих исследованиях.

Также рано делать окончательные выводы о взаимосвязи между социальными сетями и психическим здоровьем подростков.

Родители детей, которые зависят от гаджетов, должны найти для них адекватную замену. Это не значит, что нужно веселить и развлекать детей, когда им скучно. Родителям важно интересоваться и знать, какие новые соцсети и игры появляются на рынке. Даже если не интересно, нужно без критики и скепсиса расспросить, проявить интерес к тому, что ребенку нравится.