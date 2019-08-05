Недетские цены на детские вещи, или сколько стоит набор школьника

Последний месяц лета школьники наслаждаются отдыхом, а вот их родители уже планируют покупки к будущему учебному году

Если собирать ребенка в школу оптом получится не меньше 3500 гривен, это учитывая скидки в интернет-магазинах.

Больше всего в этом году придется потратиться на толстые тетради. Их стоимость в среднем составит 255 гривен за 15 штук.

Дорогие также рюкзаки - 478 гривен, демисезонное обувь - 370 гривен, детская рубашка - 295 гривен, эти товары за год подорожали на 80-130 гривен.

Если ребенку захочется более модный рюкзак, можно выбрать из парусины или хлопка с пропиткой от дождя, рассказывает podrobnosti.ua.

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Такой портфель стоить около 1500 гривен.

Для школьников необходимыми покупками будут ручки шариковые, карандаши цветные, карандаши графитные, тетради; обложки для тетрадей, обложки для учебников, ластик, ножницы, линейки, точилка, подставка для учебников, альбом для рисования, кисточка, краски, клей, цветная бумага, картон, ластилин и папка для тетрадей.

Остальные нужно выбирать в зависимости от требований учебного заведения и потребностей ребенка.

Чтобы собрать ребенка в школу стоит составить список необходимых покупок. Лучше всего это сделать в домашней обстановке, учитывая пожелания или предпочтения ребенка.

Выбрать торговую площадку для покупок: критериями для выбора должны быть ценовой диапазон торговой точки, качество и ассортимент, удаленность от дома и соблюдения правил торговли, в том числе, о возврате товара. Составить план шопинга: дата и время и определить бюджет.