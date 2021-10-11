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Какой должна быть школа, чтобы дети любили учиться?

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  Astor School - это современное образовательное учреждение, которое захватывает учеников интересными уроками
Astor School - это современное образовательное учреждение, которое захватывает учеников интересными уроками

В Украине такая есть - Astor School. Что следует знать о современной украинской школе?

В Украине работает 14,9 тыс. школ: обычных, специализированных, лицеев, однако среди них есть наиболее особенная, отличающаяся от всех - Astor School. Это современное образовательное учреждение, которое захватывает учеников интересными уроками и помогает родителям не только дать детям отличные знания, но и воспитывать в них настоящие лидерские качества, которые впоследствии приведут к успеху.

Обучение в Astor School отличается от привычного для Украины.

Здесь практикуют особый способ обучения. Параллельно с предметами образовательной программы детей учат организовать свой бизнес, начиная от идеи до его полноценного функционирования. Благодаря этому выпускники школы уже имеют готовые бизнес-проекты в различных сферах, в зависимости от своих интересов.

Такая схема помогает со школьных лет определиться с будущим направлением работы и умело начать собственное успешное дело или присоединиться к компаниям популярных ныне отраслей менеджмента, экономики, программирования.

К тому же с отличными знаниями выпускники Astor School смогут с легкостью поступить в наиболее престижные университеты Украины и мира.

Учителя Astor School имеют особую цель.

Преподаватели школы - настоящие профессионалы с многолетним опытом. Они прилагают максимум усилий, чтобы не только дать детям знания, но и научить правильно их применить, общаться между собой, продуктивно работать в команде. Для этого пытаются раскрыть индивидуальные способности каждого. При этом не забывают постоянно совершенствовать и развивать свои навыки, чтобы всегда идти в ногу с современными образовательными тенденциями.

Особое внимание в Astor School уделяют углубленному изучению языков. Их можно выбрать несколько - английский, французский, немецкий, испанский. Программное изучение сопровождается общением с иностранцами, носителями языка, что осваивает ученик. Это помогает более свободно овладеть новыми знаниями и умело их использовать.

Внеклассная жизни в Astor School впечатляет.

Ученики в Astor School находятся весь день, до 19:00. Кроме школьных занятий, имеют возможность посещать различные кружки, мастер-классы, научные клубы и спортивные секции. В том числе дети могут заниматься вокалом, танцами, художественным искусством, актерским мастерством, рукоделием, программированием, робототехникой, гимнастикой, йогой, боевыми искусствами и спортивными играми.

  Astor School - это современное образовательное учреждение, которое захватывает учеников интересными уроками
Astor School - это современное образовательное учреждение, которое захватывает учеников интересными уроками

Где найти Astor School?

Astor School имеет школы в Белогородке и Ирпене. А с 1 сентября 2021-му откроются еще ряд в Киеве ЖК "Славутич" и "Welcome Home на Стеценко", Крюковщине, Гатном и парке Межигорье, где сочетаются невероятная природа и чистый воздух. Все это вдохновляет к новым свершениям и плодотворной работы в школе.

При этом все помещения Astor School совершенно новые с просторными светлыми классами, спортзалами, столовыми. Также ученики прямо в школе смогут получить медицинскую помощь, пообщаться с психологом и логопедом.

Astor School - это идеальное место, где ваши дети могут получить отличные знания, найти себя, раскрыть таланты, научиться грамотно строить будущее, выбрать дело, которое будет приносить не только финансовое обеспечение, но и удовольствие. Разве не эта самая большая мечта любящих родителей?

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