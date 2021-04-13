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Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом

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Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Родители детей разного возраста нередко беспокоятся из-за чрезмерно проведенного времени детей в гаджетах Фото: pixabay

Родители детей разного возраста нередко беспокоятся из-за чрезмерно проведенного времени детьми в гаджетах. Начиная с какого времени, проведенного за экраном, можно утверждать, что у ребенка есть нездоровая привязанность? Психолог центра детского и семейного развития "Атма" Александр Негода рассказал, как распознать зависимость.

"Это касается чего-угодно: сладкого, гаджета. Важно понять: если мы это убираем, какая будет реакция?

Градация зависимости.

1. Зависимости нет: если говорите: "Я заберу у тебя гаджет". И ребенок говорит: "Хорошо, я могу и без него".

2. Легкая зависимость: когда ребенок говорит, или вы понимаете, что "мне будет плохо, но я могу без этого обойтись".

3. Тяжелая зависимость: "мне будет без этого плохо, и я без этого не могу жить", - говорит психолог.

Чрезмерное экранное время. Самое простое, как можно выявить зависимость - посмотреть по времени. Если это занимает большую часть свободного времени ребенка, это первый признак, что у ребенка есть зависимость.

Оттягивание прямых обязанностей. Если ребенок приходит из школы, и просит немного поиграть, а потом сделать уроки, максимально пытается оттянуть время с уроками, затем учит их ночью. Тогда это тоже свидетельствует о том, что ребенок зависим.

Потеря других увлечений. Если раньше ребенок любил играть в футбол, в настольную игру с вами, на улице вместе с друзьями играть, но какое-то время прошло, - ему подарили новый телефон, он нашел какую-то игру, и ему уже стало все неинтересно. Это один из признаков зависимости.

Пытается "обойти" ограничения. Если вы заметили, что ребенок вас начинает обманывать насчет времени, проведенного с гаджетом, умалчивает, что превысил ранее оговоренный вами лимит. Это признак, что ребенок не осознает того, что ему самому от этого хуже. Со временем его будет все больше поглощать эта зависимость.

Бурная эмоциональная реакция на ограничение доступа к гаджету. Если последовал запрет, вы говорите: достаточно, время на гаджеты закончилось, и после этого у ребенка часто возникают бурные эмоции, он начинает злиться, говорить "еще немного, последнюю игру, последний раунд".

Ограничение доступа к гаджету очень огорчает ребенка. Ходит грустный, рассказывает "мама, папа, ты меня не любишь и никто меня не любит", но если получает гаджет, все сразу становится хорошо, это тоже признак зависимости.

Потеря интереса к живому общению, мало живых друзей. Сейчас социальные сети очень развиваются, и дети привыкли общаться в соцсетях. Могут называть это общением. Ставя смайлики, они разучиваются выражать настоящие эмоции, улыбаться. Общаться вживую становится гораздо труднее. Зачем это делать, когда можно проще - в телефоне. Ну, и в связи с этим, когда нет живого общения, значит нет настоящих друзей, с которыми хорошо проводить время.

Головные боли. Ребенок жалуется на боли в голове, боль в глазах.

Физиологические признаки. Усталость, беспокойство, раздражительность вне гаджета, возможно, плохой сон, кошмары.

Появляются проблемы с учебой. Как правило, детям дают в школу телефоны, в которых они могут сидеть вместо обучения. Появляется рассеянность. Детям сложно представлять и придумывать свое. Когда в телефоне уже все придумано, ты видишь какой-то продукт, который кто-то создал, дети теряют возможность что-то фантазировать и что-то придумывать свое", - рассказывает психолог.

Относительно оптимального времени пользования, то четкого распределения "такое-то время на такой-то возраст" нет.

"Определенный тайминг может быть для детей 3-5 лет из-за того, что их зрение только развивается, и чрезмерное время у экранов может навредить.

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Дошкольный, младший школьный - минимум, с возрастом постепенно можно немножко увеличивать это время. Советуют не более 30-40 минут.

Для старших классов - час, не более 2-х", - говорит Александр Негода.

Статистика свидетельствует, что в 90% семей дети играют в компьютерные игры. Родители должны понимать, что несет такое развлечение - пользу или вред, пишет Child develop. Психологи провели исследование, в котором приняли участие более 3 тыс. детей в возрасте от 8 до 11 лет, чтобы установить, как на них влияют компьютерные игры. Во время эксперимента родители отвечали на вопросы, как часто и долго их дети играют в компьютерные игры. Тогда детям было 8 - 9 лет. За 2 года после этого учителя отвечали на вопросы об эмоциональном развитии детей и их успеваемости в школе. На этом этапе детям было 10 - 11 лет. В результате выяснили, что большинство детей, а это 52%, в начале исследования играли в компьютерные игры не более 4 ч. в неделю. Но к концу первого года исследования 24% всех детей играли более 7 ч. в неделю.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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