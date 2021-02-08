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понедельник, 08 февраля 2021 23:46

Как успокоить плач ребенка - лайф-хак от молодой мамы

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Как успокоить плач ребенка - лайф-хак от молодой мамы
Чувствуя груз перчатки с рисом, дочь приняла ее за мамину руку и спокойно спала. Фото: pixabay

25-летняя Софи Джонс все время должна была сидеть у дочери, потому что в ее отсутствие она плакала.

Чтобы это исправить, мать прибегла к хитрости, сообщает metro.

Она хотела придумать метод, который помог бы ей отвлечь дочь и отдохнуть. Софи Джонс увидела у себя дома перчатку и придумала интересный прием.

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Женщина насыпала в перчатку рис. Ее клала на ребенка, когда тот уснет. Этот метод женщины сработал.

Чувствуя груз перчатки с рисом, дочь приняла ее за мамину руку и спокойно спала. Теперь женщина планирует постепенно отучить ребенка от постоянного присутствия мамы.

Домашние животные влияют на детское поведение. Это показали эксперименты Центра исследования семьи при Кембриджском университете. Ученые в течение 10 лет изучали социальное и эмоциональное развитие детей. При этом они также анализировали их отношения с животными.

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