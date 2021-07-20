Как родителям помочь ребенку выбрать профессию

Есть несколько приемов, чтобы помочь ребенку определиться с выбором. Фото: pixabay

Ребенок не всегда может сразу выбрать профессию, которой хотел би овладеть.

В этом могут помочь родители, рассказал преподаватель и бизнес-тренер для детей Сергей Биденко.

"Касательно выбора профессии - вопрос непростой, однозначно ответить сложно. Кто-то из детей или подростков рано осознает свои предпочтения и начинает их развивать. Кто-то даже будучи выпускником вуза только начинает думать о том, кем быть", - сказал эксперт.

Есть несколько приемов, чтобы помочь ребенку определиться с выбором. Один из них - подобрать профессии, которые будут актуальными через 10 лет. Над этим придется посидеть и поискать актуальную информацию, проанализировать ее.

Ребенку можно помочь определить, какие умения и навыки у него уже есть, а что еще надо выучить. Можно выделить интересы. Это позволит составить выборку профессий, которые могут заинтересовать ребенка. Вместе с родителями он должен ознакомиться с наиболее актуальными видами деятельности. Так примерно поймет, что будет делать, как долго нужно учиться и с какими проблемами можно столкнуться.

В то же время, выбор профессии и учебного заведения должен быть самостоятельным. Поэтому родителям не надо давить.

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Следует также подготавливать ребенка к тому, что в будущем он может не работать по профессии. Менять деятельность вполне нормально.

Некоторые родители слишком опекают и контролируют детей. Из-за этого они могут плохо относиться к старшим и не смогут самостоятельно принимать решения. В воспитании ребенка есть четыре наиболее ошибочные решения, которые влияют на это. Первое - родители решают, сколько ребенок должен есть. Следить за его питанием важно, но указывать ребенку, когда именно принимать пищу независимо от того, голоден он или нет, неправильно.