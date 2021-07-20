Как родителям помочь ребенку выбрать профессию

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 495
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 225
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 819
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 162
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 927
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 396
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 711
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 432
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 684
Фото
Все фото
9
4
5
6
6
Игрушки украинского мастера разбирают в мировые коллекции - фото
Игрушки украинского мастера разбирают в мировые коллекции - фото
Анастасия Приходько умилила фотографиями с детьми
Анастасия Приходько умилила фотографиями с детьми
Как собирают волосы на парики для больных детей - уникальные подробности
Как собирают волосы на парики для больных детей - уникальные подробности
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Видео
Все видео
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
Интервью
1/5
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 144
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 351
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 450
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 801
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2313
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 июля 2021
Просмотров: 720
Полагодив каналізацію
– Грошей на заморські курорти не шкода. Але хочеться підтримати українського підприємця, – каже Андрій.Щороку з родиною їздить на ...
вторник, 20 июля 2021 14:08

Как родителям помочь ребенку выбрать профессию

  Комментировать
Как родителям помочь ребенку выбрать профессию
Есть несколько приемов, чтобы помочь ребенку определиться с выбором. Фото: pixabay

Ребенок не всегда может сразу выбрать профессию, которой хотел би овладеть.

В этом могут помочь родители, рассказал преподаватель и бизнес-тренер для детей Сергей Биденко.

"Касательно выбора профессии - вопрос непростой, однозначно ответить сложно. Кто-то из детей или подростков рано осознает свои предпочтения и начинает их развивать. Кто-то даже будучи выпускником вуза только начинает думать о том, кем быть", - сказал эксперт.

Есть несколько приемов, чтобы помочь ребенку определиться с выбором. Один из них - подобрать профессии, которые будут актуальными через 10 лет. Над этим придется посидеть и поискать актуальную информацию, проанализировать ее.

Ребенку можно помочь определить, какие умения и навыки у него уже есть, а что еще надо выучить. Можно выделить интересы. Это позволит составить выборку профессий, которые могут заинтересовать ребенка. Вместе с родителями он должен ознакомиться с наиболее актуальными видами деятельности. Так примерно поймет, что будет делать, как долго нужно учиться и с какими проблемами можно столкнуться.

В то же время, выбор профессии и учебного заведения должен быть самостоятельным. Поэтому родителям не надо давить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экология влияет на успеваемость ребенка в учебе - исследование

Следует также подготавливать ребенка к тому, что в будущем он может не работать по профессии. Менять деятельность вполне нормально.

Некоторые родители слишком опекают и контролируют детей. Из-за этого они могут плохо относиться к старшим и не смогут самостоятельно принимать решения. В воспитании ребенка есть четыре наиболее ошибочные решения, которые влияют на это. Первое - родители решают, сколько ребенок должен есть. Следить за его питанием важно, но указывать ребенку, когда именно принимать пищу независимо от того, голоден он или нет, неправильно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как родителям помочь ребенку выбрать профессию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Главаря повстанцев схватили во время переговоров

Представили председателя Нацбанка

Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы

Осуществили первую мягкую посадку на Марс

Покушение в "Волчьей ставке" не достигло цели

Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт

В центре Киева убили журналиста

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 13393
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 1 Просмотров: 7398
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 6858
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 6543
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 5193
Дети
Действия родителей, чтобы ребенок не заболел анорексией
Действия родителей, чтобы ребенок не заболел анорексией Просмотров: 90
Чего родителям нельзя решать за детей
Чего родителям нельзя решать за детей Просмотров: 810
Как называли детей в этом году - самые популярные и экзотические имена
Как называли детей в этом году - самые популярные и экзотические имена Просмотров: 441
В украинской школе воспитывают будущих бизнесменов
В украинской школе воспитывают будущих бизнесменов Просмотров: 99
Экология влияет на успеваемость ребенка в учебе - исследование
Экология влияет на успеваемость ребенка в учебе - исследование Просмотров: 54
Больше всего комментируют
9
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
2
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
1
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Голосов: 919
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть