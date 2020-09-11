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Как помочь детям привыкнуть к обучению во время карантина: советы Супрун

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Как помочь детям привыкнуть к обучению во время карантина: советы Супрун
Супрун написала советы бля родителей и школьников. Фото: pixabay.com

С началом учебного года в пандемии коронавируса немало детей и их родителей испытали стресс. Существуют несколько советов, которые помогут семьям чувствовать себя лучше в новых условиях.

"Обучение в школе во время пандемии - сложный опыт. Возможно инфицирование вирусом, больные одноклассники или учителя, закрытие классов или даже целых школ на карантин - все это вызывает новые переживания, которые прилагаются к тем, что и так обычно беспокоят школьников в начале учебного года", - написала ексминистерка здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

В то же время родители детей также переживают, ведь ежедневно появляются все больше подробностей о случаях заражения.

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Советы, которые помогут чувствовать себя лучше

Будьте честными и открытыми к обсуждению. Во избежание разговора о теме, которая всех волнует, лишь усилит чувство тревоги у ребенка. Поэтому важно время от времени обсуждать с ребенком тему Covid-19 и его последствия в школе.

Важно подчеркнуть активную роль ребенка в этой ситуации: мыть руки, не трогать лицо, соблюдать физической дистанции и одевать маску.

Не надо сосредотачиваться на вещах, которые не подконтрольны ребенку - например, кто-то из школьников заболел.

Внимательно слушайте ребенка, когда он делится своими переживаниями. Обсуждайте возможные варианты решений проблемы, помогите выбрать то решение, которое подходит лучше и поощрить воплотить его в реальной жизни.

Назовите страх, чтобы обуздать его

Спросите ребенка, что ее волнует. Тогда помогите ей назвать "это волнение. Называние забот часто помогает обуздать страх, помогая детям понять, что они чувствуют. Это также дает родителям и детям общий язык эмоций, которую можно использовать в дальнейших дискуссиях, а также предоставляет возможность родителям оказать эмоциональную поддержку и стратегии преодоления.

Будьте внимательны относительно возможного буллинг в школе

Природа болезни Covid-19 - мощная возможность для издевательств над друг друга.

Если вы подозреваете или ваш ребенок рассказала вам об издевательствах в школе, на улице или онлайн - убедите его, что он не сам и всегда может об этом поговорить. Ежедневно говорите с ребенком о явлении буллинг, тогда он охотнее расскажет вам о такой ситуации, если окажется в ним,

Постройте предполагаемый расписание на каждый день

Один из способов, как родители могут помочь детям сформировать ощущение безопасности во время пандемии - создать предсказуемый распорядок дня. То есть, пусть ребенок просыпается и засыпает в одно и то же время, ест примерно в одинаковое время, а так же выполняет домашние задания, отдыхает.

Фокусируйтесь на позитиве

Супрун считает, что важно выслушать и проговорить то, что беспокоит детей, но также родители должны обращать внимание детей на положительных моментах.

40% украинцев отрицательно относятся к карантинным мерам в школах из-за пандемии. Положительно ограничения оценивают 30%.

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