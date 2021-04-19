Как осматривать ребенка дома, чтобы вовремя заметить признаки деформации осанки

Специалист не советует перед школой пропускать плановые осмотры врача. Фото: pixabay

Наиболее безопасный период - когда ребенок еще мал и родители его одевают, купают. Тогда можно заметить проблемы с позвоночником.

Когда ребенок подрастает и моется сам, то если вовремя не заметить первых сигналов сколиоза, может вырасти даже горб, рассказала Gazeta.ua реабилитолог Оксана Слинько. В своем центре коррекции осанки "Академия Грация" во Львове эксперт занимается проблемами с позвоночником.

По ее словам, чаще всего мамы приводят к ней детей в августе после того, как съездили на море и на пляже заметили проблемы. Специалист не советует перед школой пропускать плановые осмотры врача. Они не всегда качественные, но надо настаивать, чтобы хирург действительно осмотрел ребенка.

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"Проблемы можно обнаружить и дома. Надо поставить ребенка лицом к себе, попросить раздеться до белья. Ноги свести вместе, руки вдоль тела. Сделать вдох, а на выдохе ребенок должен расслабиться так, чтобы специально не выпрямлял спину. Положите пальцы на ключевой сустав и посмотрите, есть ли наклон головы вправо или влево. Также посмотрите, поднято ли одно плечо выше другого. Посмотрите на молочные железы, особенно у девочек, симметричны ли они. Грудная клетка должна быть равномерная и не выпячивать в сторону, плоская, цилиндрической формы. Когда она не посередине, а смещена в сторону, выступающая, то это признак сколиоза. Если приподняты нижние ребра, то это означает, что развивается рахит", - говорит Слинько.

Далее эксперт советует осматривать талию. Ребенку нужно положить руки на тазовые кости, чтобы можно было увидеть - симметричный таз или нет. Тогда оценить положение верхних гребней и перейти к ногам.

"Ноги должны быть симметричны, подколенные чашечки на одной линии, колени должны смотреть прямо. Если же они заворачиваются внутрь и будто смотрят друг на друга, то это также ортопедическая проблема. Или наоборот развернуты наружу очень сильно. Это указывает на деформацию нижних конечностей ".

Следующим шагом реабилитолог советует развернуть ребенка боком и провести условную прямую линию от мочки уха, места крепления ключевого сустава, места вхождения тазобедренного сустава в подвздошную впадину. Она подчеркивает, что очень важно, чтобы эта воображаемая вертикальная линия собирала на себе все эти ортопедические показатели.

"Мочка уха на вертикальной линии должна совпадать с ключевым суставом и местом вхождения тазобедренного сустава. Если шея вытянута вперед, как у черепахи из-под панциря, и плечо не дотягивается, то это проблемы опорно-двигательного аппарата. Или если плечо заваливается вперед и выпадает из вертикальной линии, то это признак сутулости", - рассказывает специалист.

Следующее упражнение - развернуть ребенка к себе спиной, попросить поднять волосы и осмотреть шейный отдел.

"Мышцы шеи должны быть симметричны, у основания черепа крепится длинная мышца позвоночника и мышца шеи, которые должны быть симметричны. Увидев с одной стороны мышцу опухшую и увеличенную, а с другой - уменьшенную, это может свидетельствовать о сколиозе. Поэтому при длительном сидении у ребенка будет задержка венозного кровообращения, застой венозной крови, усталость, раздражительность, рассеянность, нарушение зрения, головные боли и проблемы с давлением. Кстати, у сутулых детей часто есть гастрит, это проекция грудной области на органы пищеварения. Если проблема с поясницей, есть слабость в нижних конечностях, то это говорит о проблемах с кишечником: он слаб, а также есть подверженность к воспалительным процессам мочеполовой системы".

Оксана Слинько следующим шагом рекомендует осмотреть осанку ребенка сзади.

"Лопатки, ямочки на крестцовой кости, ягодичные и подколенные складки должны быть симметричными. Приложив руки к корпусу, между талией, плечом и предплечьем должно образовываться окошко, так называемые треугольники талии. Они также симметричны. Если этого нет, то это признак сколиоза. Стопа, повернутая наружу - признак плоскостопия, к середине - косолапости. Тогда надо обращаться к врачу, но помнить, что диагноз сколиоз не ставится на глаз", - уверяет Слинько.

У 90% детей, родители которых имеют склонность к проблемам с осанкой, также она будет. Девушкам по женской линии отца могут передаваться сколиозы, это генетический фактор. Сутулый отец парня может ему также передать эту сутулость. Если у обоих родителей есть проблемы, то их ребенок точно обречен их унаследовать.