Как осматривать ребенка дома, чтобы вовремя заметить признаки деформации осанки

 
Ексклюзивы
1/5
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 1917
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 11205
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 882
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 468
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1143
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 612
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1503
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 702
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1782
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 972
Фото
Все фото
6
7
5
8
3
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
&quot;Сын никогда не видел одноклассников&quot; - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
&quot;Сижу за гаджетами. Это не нравится маме&quot; - как детей учат программировать роботов
"Сижу за гаджетами. Это не нравится маме" - как детей учат программировать роботов
Видео
Все видео
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
Интервью
1/5
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 585
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 11205
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 882
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 468
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1152
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 234
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
вторник, 20 апреля 2021 09:00

Как осматривать ребенка дома, чтобы вовремя заметить признаки деформации осанки

  Комментировать
Как осматривать ребенка дома, чтобы вовремя заметить признаки деформации осанки
Специалист не советует перед школой пропускать плановые осмотры врача. Фото: pixabay

Наиболее безопасный период - когда ребенок еще мал и родители его одевают, купают. Тогда можно заметить проблемы с позвоночником.

Когда ребенок подрастает и моется сам, то если вовремя не заметить первых сигналов сколиоза, может вырасти даже горб, рассказала Gazeta.ua реабилитолог Оксана Слинько. В своем центре коррекции осанки "Академия Грация" во Львове эксперт занимается проблемами с позвоночником.

По ее словам, чаще всего мамы приводят к ней детей в августе после того, как съездили на море и на пляже заметили проблемы. Специалист не советует перед школой пропускать плановые осмотры врача. Они не всегда качественные, но надо настаивать, чтобы хирург действительно осмотрел ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт назвала 3 болезни у детей, порождают сколиоз

"Проблемы можно обнаружить и дома. Надо поставить ребенка лицом к себе, попросить раздеться до белья. Ноги свести вместе, руки вдоль тела. Сделать вдох, а на выдохе ребенок должен расслабиться так, чтобы специально не выпрямлял спину. Положите пальцы на ключевой сустав и посмотрите, есть ли наклон головы вправо или влево. Также посмотрите, поднято ли одно плечо выше другого. Посмотрите на молочные железы, особенно у девочек, симметричны ли они. Грудная клетка должна быть равномерная и не выпячивать в сторону, плоская, цилиндрической формы. Когда она не посередине, а смещена в сторону, выступающая, то это признак сколиоза. Если приподняты нижние ребра, то это означает, что развивается рахит", - говорит Слинько.

Далее эксперт советует осматривать талию. Ребенку нужно положить руки на тазовые кости, чтобы можно было увидеть - симметричный таз или нет. Тогда оценить положение верхних гребней и перейти к ногам.

"Ноги должны быть симметричны, подколенные чашечки на одной линии, колени должны смотреть прямо. Если же они заворачиваются внутрь и будто смотрят друг на друга, то это также ортопедическая проблема. Или наоборот развернуты наружу очень сильно. Это указывает на деформацию нижних конечностей ".

Следующим шагом реабилитолог советует развернуть ребенка боком и провести условную прямую линию от мочки уха, места крепления ключевого сустава, места вхождения тазобедренного сустава в подвздошную впадину. Она подчеркивает, что очень важно, чтобы эта воображаемая вертикальная линия собирала на себе все эти ортопедические показатели.

"Мочка уха на вертикальной линии должна совпадать с ключевым суставом и местом вхождения тазобедренного сустава. Если шея вытянута вперед, как у черепахи из-под панциря, и плечо не дотягивается, то это проблемы опорно-двигательного аппарата. Или если плечо заваливается вперед и выпадает из вертикальной линии, то это признак сутулости", - рассказывает специалист.

Следующее упражнение - развернуть ребенка к себе спиной, попросить поднять волосы и осмотреть шейный отдел.

"Мышцы шеи должны быть симметричны, у основания черепа крепится длинная мышца позвоночника и мышца шеи, которые должны быть симметричны. Увидев с одной стороны мышцу опухшую и увеличенную, а с другой - уменьшенную, это может свидетельствовать о сколиозе. Поэтому при длительном сидении у ребенка будет задержка венозного кровообращения, застой венозной крови, усталость, раздражительность, рассеянность, нарушение зрения, головные боли и проблемы с давлением. Кстати, у сутулых детей часто есть гастрит, это проекция грудной области на органы пищеварения. Если проблема с поясницей, есть слабость в нижних конечностях, то это говорит о проблемах с кишечником: он слаб, а также есть подверженность к воспалительным процессам мочеполовой системы".

Оксана Слинько следующим шагом рекомендует осмотреть осанку ребенка сзади.

"Лопатки, ямочки на крестцовой кости, ягодичные и подколенные складки должны быть симметричными. Приложив руки к корпусу, между талией, плечом и предплечьем должно образовываться окошко, так называемые треугольники талии. Они также симметричны. Если этого нет, то это признак сколиоза. Стопа, повернутая наружу - признак плоскостопия, к середине - косолапости. Тогда надо обращаться к врачу, но помнить, что диагноз сколиоз не ставится на глаз", - уверяет Слинько.

У 90% детей, родители которых имеют склонность к проблемам с осанкой, также она будет. Девушкам по женской линии отца могут передаваться сколиозы, это генетический фактор. Сутулый отец парня может ему также передать эту сутулость. Если у обоих родителей есть проблемы, то их ребенок точно обречен их унаследовать.

Автор: Оксана КНЯЖИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как осматривать ребенка дома, чтобы вовремя заметить признаки деформации осанки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
апреля

В Бровары попала ракета

Два парня расстреляли 12 одноклассников и учителя, после чего застрелились

Студентов разогнали танками

Произошел один из крупнейших разливов нефти

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 17676
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 13564
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
6
 Просмотров: 12708
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 12701
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 5 Просмотров: 11196
Дети
Рисунок ребенка расскажет о ее психологическом состоянии
Рисунок ребенка расскажет о ее психологическом состоянии Просмотров: 261
Закалять ребенка или нет: плюсы и минусы процедури
Закалять ребенка или нет: плюсы и минусы процедури Просмотров: 72
Ребенок все время проводит в телефоне: что делать
Ребенок все время проводит в телефоне: что делать
 Просмотров: 315
Ребенок убегает от реальности в виртуальный мир: алгоритм выхода из ситуации от психолога
Ребенок убегает от реальности в виртуальный мир: алгоритм выхода из ситуации от психолога
 1 Просмотров: 180
Експертка назвала 3 болезни у детей, порождают сколиоз
Експертка назвала 3 болезни у детей, порождают сколиоз
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
6
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
5
Россия просит помилования у всего мира
1
Порошенко с волонтерами собрали 2 тысячи продуктовых наборов для помощи людям с уязвимых групп
1
США предупредили Россию о последствиях, если Навальный умрет
Голосов: 220
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть