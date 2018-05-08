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среда, 09 мая 2018 05:25

Как музыка влияет на отношения с детьми

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Как музыка влияет на отношения с детьми
У родителей и детей, которые слушают вместе музыку, остаются теплые отношения. Фото: zt-rada.gov.ua

Совместное прослушивание песен помогает укрепить семейные отношения. К таким выводам пришли исследователи университета Аризоны, проанализировав роль музыки в отношениях между взрослыми и детьми.

Ребенок, с родителями совместно слушает или слушала музыку, с годами остается в теплых отношениях с ними, пишет "Наша мама".

В научной работе приняли участие респонденты от 21 года. Исследователи опросили молодых людей о наличии общих с родителями музыкальных вкусов в детстве и подростковом возрасте, а также просили прокомментировать нынешние отношения.

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Важно приучить ребенка к книге до того, как она начнет ходить. Рассматривать книги нужно с 7 месяцев, написала в своем блоге психолог Виктория Назаревич.

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