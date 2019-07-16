Изнасилование детей: сколько было преступлений с начала года

С начала года зафиксировали 26 случаев насильственного полового сношения с детьми. Фото: Depositphotos

С начала года в Украине зафиксировали более ста случаев растления несовершеннолетних. Такова статистика Национальной полиции, пишет УНН.

В целом, относительно детей совершено 2322 преступлений в первом полугодии. В частности, было 11 случаев насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом (ст.153 УК), 26 - половых сношений с лицом, не достигшим половой зрелости (ст.155 УК), 106 - развращения несовершеннолетних (ст.156 УК).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемый в педофилии учитель покончил с собой

Также 74 преступления полиция зафиксировала по фактам вовлечения детей в преступную деятельность (ст. 304 УК), 4 - использования малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством (ст. 150-1 УК), еще 2 - в связи со склонением детей к употреблению наркотических веществ (ст. 315 УК).

11 июля Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении наказания за сексуальные преступления против детей. Теперь педофилам будут делать принудительную химическую кастрацию и увеличили меру наказания.