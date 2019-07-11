15 лет тюрьмы и кастрация: Рада ужесточила наказание для педофилов

Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении наказания за сексуальные преступления против детей.

Документ поддержали 247 народных депутатов на внеочередном заседании 11 июля.

Законопроект предусматривает принудительную химическую кастрацию педофилов и увеличение меры наказания за изнасилование ребенка лицом от 18 до 65 лет.

Также документ предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. Он будет способствовать недопущению в детские учреждения лиц с судимостью за сексуальное насилие над детьми.

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21 июня в Ивановке Одесской области попрощались с убитой 11-летней Дарьей Лукьяненко. После недели поисков девочку нашли в выгребной яме во дворе соседа. 22-летний Николай Тарасов признался, что затащил девушку к себе и пытался изнасиловать, но она сопротивлялась. Тогда подозреваемый задушил ее и ударил острым предметом. На голову пострадавшей он надел полиэтиленовый пакет, к ногам привязал камни и выбросил тело в выгребную яму глубиной 3 м.

Всего в Украине ежегодно регистрируют около 400 жертв половых преступлений. Статистика свидетельствует, что почти 60% педофилов в детстве сами становились жертвами сексуального надругательства. Психиатры отмечают важность именно медикаментозного лечения, ведь только заключение проблему не решает - 70% педофилов после выхода на свободу снова насилуют детей.