15 лет тюрьмы и кастрация: Рада ужесточила наказание для педофилов

 
Ексклюзивы
1/5
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 630
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4266
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 873
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 540
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 891
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 396
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1503
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 522
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1395
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 666
Фото
Все фото
7
10
7
4
3
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Видео
Все видео
Люстрировать всех за предыдущие 5 лет: Зеленский предлагает закон
Люстрировать всех за предыдущие 5 лет: Зеленский предлагает закон
Местный чиновник передумал подавать на президента в суд
Местный чиновник передумал подавать на президента в суд
Вернуть Россию к истокам – у Зеленского озвучили интересное предложение
Вернуть Россию к истокам – у Зеленского озвучили интересное предложение
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 522
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2331
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 693
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1854
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1485
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
четверг, 11 июля 2019 14:49

15 лет тюрьмы и кастрация: Рада ужесточила наказание для педофилов

  Комментировать
15 лет тюрьмы и кастрация: Рада ужесточила наказание для педофилов
В Украине ежегодно 400 детей становятся жертвами педофилов. Фото: narodna-pravda.ua

Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении наказания за сексуальные преступления против детей.

Документ поддержали 247 народных депутатов на внеочередном заседании 11 июля.

Законопроект предусматривает принудительную химическую кастрацию педофилов и увеличение меры наказания за изнасилование ребенка лицом от 18 до 65 лет.

Также документ предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. Он будет способствовать недопущению в детские учреждения лиц с судимостью за сексуальное насилие над детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прохожие в Николаеве отбили 20-летнюю девушку в насильника

21 июня в Ивановке Одесской области попрощались с убитой 11-летней Дарьей Лукьяненко. После недели поисков девочку нашли в выгребной яме во дворе соседа. 22-летний Николай Тарасов признался, что затащил девушку к себе и пытался изнасиловать, но она сопротивлялась. Тогда подозреваемый задушил ее и ударил острым предметом. На голову пострадавшей он надел полиэтиленовый пакет, к ногам привязал камни и выбросил тело в выгребную яму глубиной 3 м.

Всего в Украине ежегодно регистрируют около 400 жертв половых преступлений. Статистика свидетельствует, что почти 60% педофилов в детстве сами становились жертвами сексуального надругательства. Психиатры отмечают важность именно медикаментозного лечения, ведь только заключение проблему не решает - 70% педофилов после выхода на свободу снова насилуют детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «15 лет тюрьмы и кастрация: Рада ужесточила наказание для педофилов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье

Украинскому воину дали 10 лет

Известного банкира убит на дуэли

Сладкое, которое использовали как афродизиак

Самое читаемое
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 46284
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 38766
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 13 Просмотров: 23347
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 17739
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 14292
Политика
"Самопомощь" стала единственной фракцией, которая дала 100% голосов за новый Избирательный кодекс
"Самопомощь" стала единственной фракцией, которая дала 100% голосов за новый Избирательный кодекс Просмотров: 99
Ляшко провел встречу с Нетаньяху в Иерусалиме
Ляшко провел встречу с Нетаньяху в Иерусалиме Просмотров: 72
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун 3 Просмотров: 4023
Люстрировать всех за предыдущие 5 лет: Зеленский предлагает закон
Люстрировать всех за предыдущие 5 лет: Зеленский предлагает закон
 2 Просмотров: 972
Рада приняла решение о пленниках Кремля
Рада приняла решение о пленниках Кремля Просмотров: 486
Больше всего комментируют
17
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
14
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
13
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
11
Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли
9
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
Голосов: 6082
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua