Готовить к поражениям, не давать пустых обещаний и не бить - как воспитывают детей Педан, Кароль и Джамала

Певец Сергей Бабкин впервые показал младшего сына Елисея, которому исполнится два года в июне. А жена музыканта Снежана рассказала о воспитании троих детей: дочери Василисы и сыновей Артура и Елисея.

Фотографию с сыном Бабкин опубликовал в Instagram. Любимая исполнителя поделилась в одном из шоу тремя основными ценностями.

"Внимательность, уважение друг к другу и к старшим, а также умение "не напрягать" - это три основные ценности. Мы стараемся делать так, чтобы дети сами доходили до того, что им нужно сделать. Мы не говорим им "надо", а стараемся дать внутреннюю свободу. Делаем это, чтобы не сломать их внутренний стержень, который очень важен в будущем", - заверила Бабкина.

Еще женщина рассказала, что у них сейчас сложный период со старшим сыном 14-летним Артуром.

"Все произошло резко. Буквально за месяц сын стал совершенно другим - и внешне, и внутренне. Мы с Сергеем изучаем тему подростковой психологии. Сначала пытались противодействовать ситуации, и сын закрылся. А когда отпустили, дали Артуру чуть больше внутренней свободы, он сам пришел к успеху. Ходит радостный. А еще у нас вообще нет ссор. Это самое главное в семье", - отметила она.

Gazeta.ua рассказывает, какие правила в воспитании придерживаются украинские звезды.

Хореограф Илона Гвоздева, популярность которой пришла после участия в шоу "Танці з зірками", вместе с мужем Иваном Хомячуком воспитывает дочь Рию и сына Доминика. Женщина рассказывала, что никогда не применяет рукоприкладство.

"Считаю, что воспитывать можно и нужно без применения жестоких мер наказания. Если Рия натворит что-то серьезное, то максимум, что я могу - поставить ее в угол или лишить любимых игрушек, айпада или телефона на время", - рассказала танцовщица.

Также Гвоздева всегда говорит дочери правду и не дает пустых обещаний. А еще считает, что важно ребенка ограничивать в количестве времени, которое она проводит с гаджетами.

"У нас установлен лимит: не более двух часов в день", - отметила женщина.

Фото: instagram.com/babkin_official

Ведущий Александр Педан рассказал, что вместе с женой Инной хотят дать возможность дочери Валерии и сыну Марку попробовать себя в разных областях.

"Валерия и рисовала, и танцевала, и училась играть на фортепиано. Сейчас она ходит на курсы актерского мастерства. Дочь красиво двигается, артистичная, сейчас подтягивает технику речи и развивает свой внутренний мир", - поделился мужчина.

Педан также поделился правилами воспитания детей.

"Их надо хвалить за то, что у них что-то получается. А еще они не должны постоянно выигрывать у взрослых. Когда мы играем с Мариком, в 70 процентах случаев побеждает он. Но время от времени я выиграю. Таким образом показываю, что бывают и поражения. Постоянно поддаваясь, можно вырастить жесткого эгоцентриста, который будет бояться поражений. А это может сильно ударить по ребенку. Надо учить их и выигрывать, и проигрывать", - добавил мужчина.

Певица Джамала и ее муж Сеит-Бекир Сулейманов воспитывают сыновей Эмира-Рахмана и Селима-Гирея. В сети звезда рассказывала, какие у нее правила воспитания детей.

"Что для меня любовь к ребенку? Я люблю своего сына, но хочу, чтобы он был просто счастливым ребенком. Мне кажется, что любовь проявляется в душевном тепле, принятии, трепетности. В этих чувствах больше любви, чем в облачении исключительно в натуральную одежду, использовании только природных масел. Часто можно слышать осуждение: "Вы помазали ребенка не тем кремом", "Вы дали ребенку колбаску, а надо есть брокколи". Строгое соблюдение и навязывание правил совсем не для меня. Нежность - вот, что я чувствую", - поделилась артистка.

Исполнительница Тина Кароль воспитывает сына Вениамина самостоятельным и учит его брать на себя ответственность.

"У него есть талант и потенциал повзрослеть раньше, и это неплохо. Мне нужна опора, он знает это. Я должна его воспитывать самостоятельным, закалять к жизни раньше, чем обычно дети в Украине. И я знаю, что он на себя возьмет эту ответственность, у него отец был такой же", - сказала знаменитость.

Она отметила, что никогда не поднимет руку на сына из-за того, что ее били в детстве.

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"Я получала нормально. Считаю это не правильным. Когда вы бьете своего ребенка ремнем - это слабость вашего интеллекта. Вы должны объяснить разницу между тем или другим. Главное, чтобы дети не чувствовали, что вы на них давите. Они должны знать, что они личности. И пришли в этот мир, чтобы раскрыть эту личность. В нас воспитывали чувство вины: "Это ты виноват, ты должен". Я его учу без этого штампа, он у меня личность и может себя проявить по-разному", - отметила Кароль.

Родителям иногда бывает трудно справиться с плохим поведением ребенка. Психологи утверждают, что его можно изменить благодаря позитивному воспитанию. По словам доктора медицинских наук Дэвида Гродберга, это помогает родителям снизить уровень собственного стресса и создает более симбиотическую домашнюю среду. Врач рекомендует в таком воспитании применять похвалы. Надо проявить энтузиазм, быть конкретными в том, что хвалите, обнять ребенка.