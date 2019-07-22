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понедельник, 22 июля 2019 14:10

Герцоги Кембриджские празднуют 6-летие старшего сына принца Джорджа
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Принц Джордж празднует 22 июля 6-летие
Фото: @kensingtonroyal
Принц Джордж празднует 22 июля 6-летие
Принц Джордж празднует 22 июля 6-летие

Сыну герцогини Кэйт Миддлтон и принца Уильяма Джорджу сегодня, 22 июля, исполнилось 6 лет.

Королевская семья обнародовала снимки в Instagram в честь маленького принца.

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На фото, которые сделала его мать Кэйт, мальчик искренне улыбается. На снимках Джордж одет в футболку национальной сборной Англии по футболу.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа в честь 6-летия Его Королевского Высочества. Эти фотографии были сделаны недавно герцогиней в саду их дома в Кенсингтонском дворце", - подписаны новые фото принца.

Кейт Миддлтон начала одевать платье с кокетливым горошком, оголять плечи и носить кружевные блузы. Как одеваться в стиле герцогини Кембриджской?

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