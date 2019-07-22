Герцоги Кембриджские празднуют 6-летие старшего сына принца Джорджа

Фото: @kensingtonroyal

Сыну герцогини Кэйт Миддлтон и принца Уильяма Джорджу сегодня, 22 июля, исполнилось 6 лет.

Королевская семья обнародовала снимки в Instagram в честь маленького принца.

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На фото, которые сделала его мать Кэйт, мальчик искренне улыбается. На снимках Джордж одет в футболку национальной сборной Англии по футболу.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа в честь 6-летия Его Королевского Высочества. Эти фотографии были сделаны недавно герцогиней в саду их дома в Кенсингтонском дворце", - подписаны новые фото принца.

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