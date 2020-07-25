"Еще даже не умеет говорить" – как маленький киевлянин стал рекордсменом Украины

24 июля Владсилав Зайнчковский, которому недавно исполнился год и 9 месяцев, стал самым юным рекодсменом Национального реестра рекордов Украины. За 56 минут он сделал 430 упражнений на пресс.

В квартире семьи Зайончковских настоящий ажиотаж. Но это и не удивительно, ведь Владислав - самый младший сын Алексея и Юлии - маленький геркулес, который еще даже не умеет говорить. Ему только исполнилось 1 год и 9 месяцев, а он - уже устанавливает рекорды.

- Где-то 5 месяцев назад наш папа решил попробовать его в скручивании на пресс, потому что он повторял за старшими братиками, - рассказывает Юлия. – И однажды я замечаю, что он качает пресс уже 30 раз. Я испугалась! Он же еще такой маленький, вдруг ему больно. Но ему даже понравилось. Также мы знаем, что занятия спортом хорошо влияют на развитие головного мозга.

Папа Алексей - IT-специалист, а мама Юлия - домохозяйка. Вместе они воспитывают четверо детей: трое сыновей и дочь. Самому старшему - Славе - 11 лет, Никите - 8, Владику - 1 год и 9 месяцев и маленькой Валерии - всего лишь 2 недели. Но пока рекордсменом в семье есть только один.

- Наш папа переискал весь Интернет в поисках подобных рекордов. Но так ничего и не нашел, - с улыбкой вспоминает Юлия. – Поэтому он решил подать заявку (в Национальный реестр рекордов Украины – Gazeta.ua) и прислал видео, где Владик занимается. Вся тяжелая работа была на нем.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Семья Зайончковских с волнением наблюдают за маленьким спортсменом

Родители не находят себе места и не могут дождаться, когда же все начнется. Вдруг Владик застесняется перед такой толпой, испугается камер. Конечно, огромное внимание, уделенное маленьком спортсмену, беспокоит его: он бегает среди людей, с подозрением смотрит на них и сразу же убегает к маме. Но рядом два старших брата, Слава и Никита, которые развлекают его и успокаивают.

- Когда мы отжимались или качали пресс, Владик повторял за нами, - говорит Слава. - Тогда папа решил, что и он может заниматься с нами. Мы все вместе тренируемся через день.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Малыш-рекордсмен бежит к маме.

Журналистов с каждой минутой становится все больше. Но семья Зайончковских ждет приезда самого важного гостя. И вот - он здесь. Мужчина с небольшим чемоданом и секундомером заходит в комнату. Напряжение в квартире увеличивается.

- Ну что, где наш маленький рекордсмен? - громко спрашивает эксперт Национального реестра рекордов Украины - Виталий Зорин.

Родители улыбаются и зовут Владика. Тот удивленно смотрит на незнакомого дядю с чемоданчиком и бежит к спортивному уголку. Установление рекорда начинается.

- Мы очень рады, что вы заявились на этот рекорд, потому что это показывает другим родителям, как нужно общаться с детьми, как нужно их развивать, - начинает Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов Украины. - Будет у нас установлен рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество повторов упражнения на пресс" в непрерывном режиме.

Семья Зайончковских не может никак утолить волнение, которое усиливается каждую секунду. Справится ли Владик с заявленным рекордом?

- Нас всегда умиляют достижения, при которых рекордсмены еще не будут помнить года полтора, – говорит эксперт Зорин. – А только тогда, когда родители покажут ваши же материалы и выданный диплом по окончанию рекорда. Тогда, наверное, малыш будет задавать много вопросов: "Что со мной происходило?", "Почему?" и главное – "Зачем, папа, ты меня держал за ноги так долго?".

Родители смеются и с любовью смотрят на маленького сыночка.

- По правилам, не международным в этот раз, потому что, естественно, Владислав навряд ли будет держать руки в замке над головой, - продолжает Виталий Зорин. – Тем более удерживать лодыжки будет папа, иначе рекорд просто не произойдет без участия папы. Единственное правило – угол подъема собственного тела должен быть не меньше, чем 90 градусов.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Отец и братья подбадривают рекордсмена.

Малыш растерянно смотрит на направленные на него камеры и фотоаппараты. Каждый задерживает дыхание и внимательно следит за действиями рекордсмена.

- Владик, ложись! - шепчет старший брат Слава.

Маленький спортсмен подходит к мату и падает на него. Рядом папа, поэтому он держится уверенно. Хотя каждую секунду оглядывается на толпу незнакомцев. Он ложится напротив папы и поворачивает голову к журналистам. По его движениями видно - начинать он точно пока не собирается. И здесь подключается семья спортсмена. Слава показывает, как надо качать пресс. А мама подбадривает детской игрой.

- Качайся, Владик, давай. Бух! – подсаживается Юлия рядом с мужем.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Вся семья помогает Владику.

Алексей кладет руки на ноги мальчика. Эксперт Зорин включает секундомер.

- Один! Давай, Владик. Один! - командирским и одновременно мягким голосом начинает считать папа Владика.

И вот рекордсмен делает первый раз. Родители облегченно выдыхают: начало есть. Во время первых 20 раз маленький спортсмен чувствует себя неловко. Конечно, множество людей наблюдают за ним, не сводя глаз.

- Владик, давай, ты молодец. Не отвлекайся, - спокойно мотивирует папа.

Мальчик смотрит на отца и пытается делать активнее. Но его постоянно что-то отвлекает: то яркие вспышки фотокамер, то телефон заиграет. Однако самое главное - не останавливается.

- 100 раз за 12 минут! - объявляет эксперт Зорин.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Первая сотня есть!

В комнате полная тишина. Слышно только папы, который считает и ободряет Владика. Маленький постоянно потирает глазки и смотрит на маму, ища поддержки.

- Давай, Владик, забодай папу, - улыбается Юлия.

После 150-го раза все с облегчением наблюдают за мальчиком. Ведь еще половина - и рекорд установлен. И маленький спортсмен почти не отвлекается.

- Для ребенка в этом возрасте главной проблемой для установления рекорда является даже не физическая подготовка, - объясняет Лана Ветрова, - а возможность сфокусироваться на одном упражнении длительное время и не терять внимание.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Папа Алексей всегда мотивирует Владика.

И малыш уже качает пресс 264 раза напролет! Хоть Владику становится скучнее и он начинает делать длинные паузы, папа не дает ему расслабляться. Мальчик потирает затылок, внимательно исследует свои пальчики и иногда сердито выдыхает, но продолжает выполнять упражнения. И остаются финальные подъемы к установлению рекорда.

- И вот - 300 раз за 38 минут! - замечает Зорин.

Но рекордсмен останавливаться не собирается. По нему даже не скажешь, что устал.

- Ну как ты? Еще соточку? – шутит эксперт Зорин.

Все начинают аплодировать, и Владик оживляется. Продолжает активно и с улыбкой качать пресс.

- Давай, Владик, на бис! – мотивирует Алексей.

Присутствующие подбадривают рекордсмена аплодисментами и радостными возгласами. Так продолжается еще сотню раз. Но потом Владик делает паузу и не проявляет энтузиазма продолжать, потому решают - рекорд установлен.

- 430 раз за 56 минут! – объявляет эксперт. – Вот так Владик показал всем нам, что рекорды – это совсем не просто. Непросто их делать, непросто регистрировать и непросто болеть за тебя.

Владик весело подбегает в объятия к маме и дает пять Славику. Улыбается родителям и серьезно смотрит на эксперта. Вся семья выходит на середину комнаты.

- Очень надеюсь, что это не последний твой рекорд, - говорит Зорин. – Владик сегодня сделал 430 повторений упражнения на пресс за 56 минут 50 секунд. Ура!

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Эксперт Зорин вручает такую ​​желанную и заслуженную награду.

Раздаются аплодисменты, родители с гордостью смотрят на маленького рекордсмена, а Владик - счастливо улыбается. Эксперт Виталий Зорин вручает рекордсмену столь желанную награду и небольшой презент - книгу "Национальный реестр рекордов Украины 2020". Однако Алексей и Юлия верят, что этот рекорд - точно не последнее достижение их сына.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК