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среда, 25 июля 2018 01:35

Должна быть умной и милой: топ-5 фраз, которые нельзя говорить дочери

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Должна быть умной и милой: топ-5 фраз, которые нельзя говорить дочери
Психологи запрещают родителям требовать от дочки нравиться всем. Говорят, это может привести к психозам. Фото: Особлива

Все мамы хотят для своих детей только самого лучшего. Но иногда они привносят в их жизнь правила из прошлого, которые уже потеряли свою актуальность. Чтобы не лишить дочь амбиций и уберечь от проблем, следует запомнить несколько фраз, которые она не должна слышать.

БУДЬ УМНЕЕ

От девочек ждут кротости и уступчивости, ведь это самая удобная позиция для решения детских конфликтов. Вместо разобраться, кто виноват, легче назвать того, кто уступил своим мнением, умнее. Сложился стереотип, что чаще всего это должна делать девочка, пишет Единственная.

В будущем такие правила отучат ребенка отстаивать свою позицию. В школе девочка может стать жертвой буллинга, а в отношениях с мужчинами будет долго терпеть унижения.

ДЕРГАЕТ ЗА КОСИЧКИ - ЗНАЧИТ НРАВИШЬСЯ

Это опасная установка, которую используют мамы, чтобы утешить дочь. Во-первых, такими словами девочке навязывается мысль, что ее боль и обида не имеют значения, если она нравится мальчику. Во-вторых, ей прямо говорят, что насилие - это проявление любви. Девушки, которым часто говорили в детстве эту фразу, чаще всего становятся жертвами домашнего насилия.

ЭТО НЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Футбольный мяч, секция каратэ, порванные джинсы, короткая стрижка: мамы, которые мечтали о принцессе в розовом платье, сходят с ума, когда их дочь внезапно выберет "мальчиковые" развлечения. Но мы живем в XXI веке, где уже нет ничего "не для девочек". Если заставлять дочку играть в куклы и носить платья, можно поселить в ней ненависть к своему полу и развить депрессию.

ТЕБЕ НАДО ПОХУДЕТЬ

Многие мамы увлечены фитнесом и выглядят как модели с обложек глянцевых журналов. Но юным леди это ни к чему. Детский организм только формируется, и милые щечки или небольшой животик после лета у бабушки - вполне нормальное явление. Если же дочь действительно имеет лишний вес, надо обратиться к врачу, а не заставлять ее похудеть с помощью силы воли.

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БУДЬ МИЛОЙ

Девочка должна всем нравиться - считают большинство мам. Но ребенок, пока растет и развивается, имеет право быть разным, проявлять максимальный спектр эмоций и точно - не относиться ко всем одинаково хорошо. Воспитание - это прекрасно, но навязчивое желание нравиться всем приведет к психозам и разочарований во взрослой жизни.

Британские психологи выпустили учебник по воспитанию детей. В нем - список фраз, которые нельзя говорить детям.

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