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пятница, 13 августа 2021 13:46

Что должны знать дети об общении с незнакомцем

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Что должны знать дети об общении с незнакомцем
Незнакомцы не имеют права также брать ребенка за руку, прикасаться, близко подходить. Фото: pixabay

Чтобы у детей не случались опасные ситуации с незнакомцами, они должны знать определенные правила.

Правильное воспитание не даст преступникам найти контакт с ребенком, пишет 4mamas.

Стоит объяснить ребенку систему отношений "свой - чужой", в которой последний - это любой незнакомец, независимо на его поведение, пол и возраст. К категории "свой" принадлежат мать, отец, баба и дед. Чтобы начать разговор с чужим, надо сначала спросить разрешения на это у кого-то своего.

В этих объяснениях важно не запугивать. Фразы, как "Чужой дядя тебя украдет", только подсознательно формируют негативную установку. Ребенок в результате перестает доверять миру. Надо отметить, что есть такие незнакомцы, с которыми можно говорить. Например, сотрудники полиции, продавцы, пожарные, учителя. К ним можно обратиться за помощью.

Незнакомцы не имеют права также брать ребенка за руку, прикасаться, близко подходить. Ребенок должен знать, что любые неприятные ему прикосновения должны сразу прекратиться. Так же и в ситуации с незнакомцем.

Родители должны научить ребенка, что нельзя брать у незнакомцев никаких подарков, конфет, денег. Никуда нельзя идти, если его позвали. Не верить, если обещают что-то купить. Не идти за незнакомцем, даже если он утверждает, что отведет к матери и отцу.

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В случае опасности на улице можно кричать, и ребенок должен знать об этом.

Если ребенок чего-то боится, родителям надо понять причины этого страха. Самым эффективным методом являются "эмоциональные качели". Суть в том, что нужно превратить "поход" в темную комнату в игру.

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