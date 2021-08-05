Ребенок боится темноты: как родителям помочь избавиться от страха

Частая причины детского страха перед темнотой - дети сидят за компьютером, планшетом вечером. Фото: pixabay

Если ребенок чего-то боится, родителям надо понять причины этого страха.

Самым эффективным методом являются "эмоциональные качели", пишет Cosmo.

Суть в том, что нужно превратить "поход" в темную комнату в игру. Родители могут сказать ребенку: "Бежим поскорее и напугаем тьму! Пошла вон!". Важно вбегать и выбегать из комнаты вместе с ребенком, делать все весело и с улыбкой. Дети получат положительные эмоции, потому что им нравится такая игра. Во время веселья ощущение напряжения от страха меняется на радость, малыш успокаивается, расслабляется. Это помогает лучше справиться со страхом. Но не стоит практиковать этот метод поздно вечером. Иначе ребенок не успокоится и не сможет заснуть.

Частая причина детского страха перед темнотой - дети сидят за компьютером, планшетом вечером.

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Также может возникать у детей, находящихся в некомфортных психологических условиях. Например, тревога у родителей, преимущественно у матери. Постоянное беспокойство за ребенка, слишком много защиты от несуществующих угроз. Изоляция от сверстников или конфликт между родителями. Недоразумения касательно воспитания ребенка у матери, отца и других родственников. Стрессовая ситуация, в которую попал ребенок или кто-то из родных также вызывает страх.

Не обращать внимания на страхи ребенка нельзя.

Взрослых, безусловно, раздражает ситуация, когда плачет ребенок. Злится на него нельзя, а вот взять на вооружение некоторые действенные фразы нужно. "Я тебя понимаю". Так можно поделиться личным опытом и показать сходство с ребенком. Он переключится со своих переживаний на историю взрослого, и это остановит плач.