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суббота, 13 февраля 2021 00:16

Четырехлетние дети сами ходят в школу: как воспитывают детей в разных странах
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Воспитание детей за рубежом существенно отличается от украинского. В большинстве стран с ребенком разговаривают на уровне взрослых, позволяют быть самостоятельными и уважают их мнение. Об особенностях воспитания расскажут украинки, которые переехали в другие страны.

Ольга Даншина, Токио, Япония

Вот уже 5 лет я воспитываю в Японии сына и 2 года дочь. С появлением детей я стала обращать внимание на кардинально отличается от нашего отношения к ребенку и совсем другой подход к воспитанию и общению с детьми. Детей здесь больше носят в переносках, а не в колясках. До 10 лет ребенок спит вместе с мамой. То же касается совместного принятия ванны или горячих источников. Маленькие дети играют на площадках больше со своими мамами, чем с ровесниками.

Автор: olga_danshyna
  В детсадах в штате есть специалист по питанию, который разрабатывает детское меню
В детсадах в штате есть специалист по питанию, который разрабатывает детское меню

Здесь действует правило "Хаяне хаяокі", дети ложатся рано и встают рано. 5-6 утра стандартное время для пробуждения. Но и в постель дети ложатся рано! 6-7 вечера-время отхода ко сну. В детсаду постоянно подчеркивают необходимость соблюдения режима дня и качественного питания.

Правильному питанию уделяется очень много внимания. В детсадах в штате есть специалист по питанию, который разрабатывает детское меню, на основе которого готовятся сбалансированные блюда традиционной японской кухни. Это рис, мясное или рыбное блюдо, овощная закуска и мисо-суп.

Александра Кучер, Анталия, Турция

Что бросается в глаза сразу, турки детей просто обожают и постоянно угощают сладостями и какими-то небольшими подарками. А детство у местных детей мне напомнило мое: когда бегаешь с палками, собираешь цветы, целый день на улице с толпой друзей, счастливая жизнь.

Автор: aleks_ku4er_turkey
  В Турции очень любят детей и угощают их сладостями
В Турции очень любят детей и угощают их сладостями

Турецкие дети очень дружелюбны и открыты.

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Оксана, Калифорния, США

О воспитании детей расскажу на примере младшей школы. Здесь в первую очередь обучают культуре общения, вежливости и учат уважать чужое мнение. Каждый год классы миксуют, чтобы дети не привыкали к одним компаниям и учились общаться с новыми людьми. Думаю, именно поэтому взрослые люди здесь более открыты к незнакомцам.

Автор: lesto_k
  В США в школах учат коммуникативности и учат уважать чужое мнение
В США в школах учат коммуникативности и учат уважать чужое мнение

Очень на высоком уровне развитие и поддержка самоуважения. Здесь не будут ругать ученика за то, что у него что-то не удалось, а наоборот учитель скажет, что им вместе надо поработать больше. А еще очень много хвалят, причем в разных формах. Обучение в игровой форме, задания с юмором, опрос класса тоже может быть веселым. Даже, чтобы добиться тишины в классе, учительница не кричит с пеной у рта "закрыли рты", а просят "набрать в рот пузыри". Задавая домашнее задание он-лайн учительница делает примечание: "Пусть ребенок делает то, что понимает и что не вызывает у него стресса и слез!"

Юлия, Берлин, Германия

Главное отличие - здесь на бьют детей. Немцы с самого раннего детства общаются с детьми как с личностями, много объясняют, спрашивают мнение, договариваются "отвечают на все " как и почему?". А еще не "душат" детей гиперопекой, развивая в ребенке самостоятельность. Отношение к раннему развитию ребенка, которое мне очень импонирует.

Автор: st_julia
  В Германии не принято заниматься ранним развитием ребенка, но уважают детское мнение
В Германии не принято заниматься ранним развитием ребенка, но уважают детское мнение

Много свежего воздуха, движения и игр со сверстниками-это основное дошкольное развитие в Германии. Горячо любимые в Украине "развивалочки" здесь так не популярны. Потому что родители не хотят отбить желание учиться у ребенка раньше времени. А еще немецкие родители принимают такое же активное участие в воспитании детей (даже младенцев), как и мамы. Часто даже берут отпуск по уходу за ребенком.

Екатерина Дашевская, Лаусанне, Щвейцария

Женщина несет основную ответственность за воспитание детей. Декретный отпуск мам длится 98 дней и начинается с рождения ребенка. В детсад отдают поздно. Бытует мнение, что бедные отдают раньше, а богатые – позже. Молодым родителям помогают дедушки и бабушки, и лишь 13% мам выходят на работу на полный день.

Услуги садиков очень дорогие, большинство детей посещают их 2-3 дня в неделю. Садик на пол дня обойдется в 80$, полный день 160 $. В месяц около 3600 $. Очень рано дети становятся самостоятельными. Если школа неподалеку от дома, 4-реки ходят туда самостоятельно. На детские площадки-тоже. На каждом шагу отмечают родителям (особенно иностранцам с другими педагогическими установками), что ребенок должен быть как можно более независимым.

Автор: dashevska_kateryna
  В Швейцарии очень рано дети становятся самостоятельными. Если школа неподалеку от дома, 4-реки ходят туда самостоятельно
В Швейцарии очень рано дети становятся самостоятельными. Если школа неподалеку от дома, 4-реки ходят туда самостоятельно

Основной принцип обучения – развитие личности каждого ребенка и пробуждение в нем интереса к познанию окружающего мира. Никакой погони по разным секциям и урокам скрипки в 3 года — тут даже предложения таких услуг нет.

Дети не всегда будут за все благодарны родителям. В детстве таких ощущений может и не быть. Осознание благодарности приходит тогда, когда дети вырастают и сами становятся родителями. Не стоит ожидать, что ребенок будет самым умным среди сверстников. Одним из самых запоминающихся ожиданий родителей является то, что ребенок будет всегда рядом.

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