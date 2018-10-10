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четверг, 11 октября 2018 01:35

Буллинг: как понять, что над ребенком издеваются в школе

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Буллинг: как понять, что над ребенком издеваются в школе
С буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались почти 70% детей. Фото: zanoza-news.com

Буллинг – это травля детей в школе, которой их подвергают одноклассники и учащиеся старших классов. Прежде чем говорить о том, как избавиться от буллинга, нужно убедиться, что вашего ребенка действительно обижают – на какие признаки важно обратить внимание.

Признаки, которые говорят о буллинге

Признаки, которые говорят о том, что вашего ребенка травят в школе, увидеть несложно – для родителей, которые внимательно относятся к своему сыну или дочери, распознать их особой сложности не составит. Назовем самые главные из них.

Ребенок, подвергающийся буллингу…

…не хочет идти в школу. Дети при любой возможности с удовольствием остаются дома. Если ребенок каждый день с радостью бежит на занятия, то либо он ходит в супершколу, каковых крайне мало, либо с ним что-то не так. Но у детей, которых обижают, нежелание идти в школу приобретает болезненные черты – как в прямом, так и в переносном смысле. С одной стороны, они могут выдумывать хвори, чтобы прогулять школу, а с другой – на почве постоянного стресса недолго и заболеть, поэтому недуги могут быть вполне реальными. Если же нет возможности избежать похода в школу под благовидным предлогом, ребенок может просто ее прогулять.

…ни с кем не хочет общаться или со всеми ссорится. Ребенок, которого обижают в школе, по непонятной для окружающих причине отказывается общаться со своими друзьями – как в школе, так и во дворе. Да и вообще его поведение становится асоциальным, он старается никуда не ходить и ни с кем не встречаться, дома закрывается в своей комнате, а на вопросы отвечает односложно: в основном говоря "да" и "нет". Впрочем, случается и наоборот: ребенок начинает со всеми ссориться, причем без уважительной причины. Больше всего в таких случаях достается домашним.

…страдает от перепадов настроения. У ребенка резко – и без явных на то причин – меняется настроение: от абсолютного спокойствия он переходит к истерике и наоборот.

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…не ест в школе и не ходит там в туалет. Если ребенок возвращается домой голодным и первым делом бежит в туалет, это повод для родителей насторожиться. Школьная столовая и, особенно, туалетная комната – территории, на которых дети, испытывающие травлю со стороны одноклассников, не чувствуют себя в безопасности. В столовой внимание педагогов, к которым, в случае чего, можно было бы обратиться за помощью, рассеивается – в конце концов, они тоже люди и не меньше своих подопечных хотят есть. Что до туалетных комнат, то тут взрослых и вовсе нет, поэтому ребенок, опасающийся, что там его застигнут обидчики, предпочитает туда не ходить и потерпеть до дома.

…не может объяснить, почему его вещи пропадают или портятся. У ребенка пропадают школьные принадлежности и игрушки, которые он берет с собой в школу, а на вопрос, куда они подевались, он отвечает, что не знает, а то и вовсе отмалчивается. Рассказать, что его вещи отобрали и сломали те, кто его травит, ребенок либо не хочет, либо боится – как правило, обидчики угрожают своей жертве: дескать, пожалуешься взрослым, пожалеешь. Ребенок, которому не дают житья в школе, может приходить домой в порванной или испачканной одежде, и тоже не хочет объяснить родителям, почему она пришла в такое состояние.

…плохо спит. Ребенок, которого третируют в школе, плохо спит по ночам – мечется, вскрикивает, часто просыпается, может даже обмочиться. Впрочем, если в школе у ребенка все нормально, а такие симптомы имеют место быть, на них стоит обратить внимание.

…падает успеваемость. Когда против тебя ополчился весь класс, трудно сосредоточиться на уроках и домашних заданиях, поэтому успеваемость у ребенка падает, и чем лучше он до этого учился, тем это заметнее.

…приходит домой побитым и поцарапанным. Если те, кто обижает ребенка в школе, переходят от слов – угроз и оскорблений – к делу, на его теле появляются синяки и ссадины. Родители просто не могут не обратить на это внимания.

Если хотя бы несколько перечисленных выше признаков совпадают, родителям стоит серьезно поговорить со своим ребенком, провести расследование и, если факты буллинга подтвердятся, принять меры.

Украина занимает четвертое место в мире по уровню подростковой агрессии, пропуская вперед только Россию, Албанию и Беларусь. Согласно исследованию, проведенному UNICEF Ukraine в 2017 году, с этим явлением сталкивались 67% отечественных школьников. Причем 40% из них никому не рассказывают о насилии, даже родителям.
В два раза чаще объектами для насмешек и издевательств становятся дети застенчивые и малообщительные, говорится в исследовании. Хотя в зоне риска все, кто чем‑то отличается от общепринятой "нормы". Последствия же травли плачевны: это тяжелые психологические, а иногда и физические травмы вплоть до суицида.

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