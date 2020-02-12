Блогерство помогает выжить без алиментов: мать рассказала, как растит 6 детей

Фото: instagram.com/odessafiver/

Одесситка Оксана Кобелецкая, которая 3,5 года назад родила пятерню, а теперь самостоятельно воспитывает 6 детей, поделилась, как ей удается быть единственной кормилицей большой семьи. Муж оставил Оксану с 2-месячными младенцами и старшей дочерью, не платит алиментов.

Женщина успешно ведет блог в Іnstagram. Там рассказывает, как ей удается ухаживать за детьми и находить время на себя, рассказывают "Вікна. СТБ".

Блогинг - не только хобби, а и возможность прокормить семью. Оксана фиксирует на камеру мобильного телефона будничные заботы нелегкой и интересной жизни. Блог начала вести сразу после известия, что станет мамой 5 младенцев.

"Меня спрашивают о том, когда и как мы узнали, что я вынашиваю пятерню. 15 января 2016 года я поехала на первое плановое УЗИ. Все было, как у всех: голый живот, гель и датчик. Но, когда доктор посмотрела на экран, у нее сильно изменилось лицо, я не на шутку испугалась. Шок изменился удивлением и улыбкой. Помню, как она начала вслух считать количество плодов и приговаривала, что за такое мне должны подарить дом у моря. Я не могла понять, что это происходит с мной. Мне казалось, что я в сюрреалистическом сне и вот-вот проснусь. Но на 12-й неделе, когда врач вновь подтвердил количество, мы поняли, что это происходит на самом деле. Нам озвучивали "варианты", но мы приняли твердое решение - вынашивать. До последних недель врачи, которые делали УЗИ, не прекращали удивляться увиденному на экране. Наша пятерка любит удивлять".

У Іnstagram-страницы Оксаны почти 180 тыс. подписчиков. Женщина рассказывает, как восстановила форму после родов, как ухаживает за детьми, соблюдает режим и как устраивает досуг. Постоянно придумывает конкурсы, предлагает угадать, кто из 5 детей изображен на фото. У каждого из детей есть отдельная рубрика.

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Блог достаточно популярен и интересен для рекламодателей. Например, одевается семья в вещи, которые предоставляют рекламодатели. Женщина мечтает подписать контракт и на заработанные деньги поехать с детьми на отдых.

Пятерню у Оксаны увидели на первом ультразвуковом исследовании. Тогда была на 8-й неделе беременности. Для нее и мужа это стало неожиданностью. Они планировали второго ребенка. Врачи - тоже в шоке. В Украине это первый случай, когда женщина одновременно родила 5 здоровых детей. Уникально и для Европы, потому что это естественное оплодотворение. Во время искусственного никогда не оставляют такое количество эмбрионов, - говорит Светлана Посохова, заместитель главного врача Одесского перинатального центра. 24 июня 37-летняя Оксана Кобелецкая родила трех мальчиков и двух девочек весом от 1,2 до 1,8 кг.