8 ошибок в воспитании мальчиков

В современном мире воспитательные функции возложены в основном на женщин, сыновьям часто не хватает мужского влияния. Для гармоничного развития малыша требуется совместное влияние родителей, но если мальчик растет в неполной семье, маме необходимо выбрать правильную модель поведения, чтобы избежать распространенных ошибок, пишет allwomens.ru.

Отсутствие личного примера

Только на личном примере отца, либо кого-то из близких родственников мужского пола можно из мальчика вырастить порядочного, мужественного человека. Ребенок жадно впитывает новую информацию: после трех лет ему необходим образец для подражания. Папа должен следить за своими словами и поступками, стать примером поведения.

При отсутствии контакта с папой, мальчик растет неуверенным в себе, робким, застенчивым, нервным. А при властной, строгой маме сын, скорее всего, станет слабохарактерным, безынициативным мужчиной. Есть и другая крайность: инстинктивно чувствуя необходимость мужского влияния, мальчик ищет его на улице, среди старших друзей. А это иногда приводит к негативным последствиям: ребенок рано начинает курить, пробовать алкоголь, поведение становится агрессивным и вызывающим.

Слишком строгое отношение

Некоторые родители в вопросах воспитания мальчика занимают авторитарную позицию. Малыша строго отчитывают за малейшую провинность, но при этом взрослые с трудом могут объяснить, почему его поведение недопустимо. Ребенка редко хвалят, зато постоянно критикуют, требуют полного послушания. Для сына устанавливают строгие рамки, контролируют каждый шаг, не доверяют ему, заведомо считая виноватым. Строгий контроль приводит к бунту, стремлению вырваться за очерченные границы, а это может привести к тому, что мальчик попадет в опасную ситуацию, либо под влияние асоциальных личностей.

Если сын по натуре не бунтарь, то такое воспитание отбирает веру в себя, лишает доверия к родителям. Ребенок учится обманывать, чтобы избежать наказания, растет скрытным и замкнутым. Если мальчик совершил проступок, терпеливо объясните, почему так нельзя делать, и как нужно поступить в такой ситуации. Смените командный тон на доверительные отношения.

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Физические наказания

Детские психологи давно доказали, что эффективность физических наказаний, как метода воспитания, не просто нулевая, а отрицательная. Прибегая к рукоприкладству, родители расписываются в собственном педагогическом бессилии. Для мальчика физическое воздействие приносит только боль, страх, обиду, злость, моральное унижение.

Физическое наказание не сформирует чувство ответственности, не научит дисциплине или умению контролировать себя, зато оставляет пожизненную психологическую травму. Вместо положительных качеств в характере мальчика появятся агрессивность, привычка решать вопросы с позиции силы, грубость. Он начинает вымещать злость на животных, младших детях, более слабых сверстниках.

Лишение любви

В воспитательных целях родители могут применять такой прием как лишение любви. Моральное наказание оставляет на детской психике не менее глубокий след, чем физическое воздействие. Малышу невероятно тяжело слышать слова:

я тебя больше не люблю; я не люблю плохого (непослушного, вредного) мальчика; уйди с моих глаз; видеть тебя не хочу.

Ребенок боится потерять родителей и остаться один, поэтому выполняет их требования. Такой метод воспитания дает сиюминутный эффект, но влечет глубокие негативные последствия. Психологи считают прием манипуляции любовью одним из самых жестоких наказаний.

В детском сознании формируется установка, что он недостоин родительской любви, возникает комплекс вины и неполноценности. У мальчика расшатывается нервная система, он может вырасти психически неустойчивым человеком, склонным к депрессии. Взрослые мужчины избегают любовных отношений и близкой привязанности из-за страха быть брошенными.

Запрещение эмоций

Мальчикам часто повторяют фразы: мужчины не плачут; не ной как девчонка; ты мужчина – ты должен терпеть.

Тем самым им запрещают проявлять естественные чувства. Даже взрослые не всегда умеют держать под контролем свои эмоции, но, тем не менее, требуют это от ребенка. Малыш имеет право на проявление переживаний, ведь загнанные внутрь эмоции наносят непоправимый вред здоровью.

Со временем мальчик превратится в холодного, бездушного человека, который не умеет строить адекватные отношения с другими людьми. Помимо этого, страхи, тревоги, стрессы, которые не выплеснулись в соответствующих эмоциях, приводят к ранним инфарктам, неврозам, инсультам.

Повторение негативных установок

Иногда родители, не осознавая, дают мальчикам негативные установки. Резко отрицательный смысл заложен во фразах:

ты плохой; ты неряха; ты неуклюжий; ты глупый; у тебя не получится.

При неоднократном повторении эти слова формируют у мальчика стойкое убеждение в том, что ему действительно присущи упомянутые качества. Он искренне считает себя плохим, недостойным любви. Даже сказанная ласковым тоном фраза: "Ты мой глупышка!" становится основой для комплекса неполноценности.

Навязанные в детстве штампы сохраняются на всю жизнь, формируют либо стереотип неудачника, либо образ "плохого парня", и мальчик старается соответствовать полученным установкам.

Излишняя опека

Когда в семье (особенно неполной) растет один сын, его окружают такой интенсивной заботой, что мальчик не может проявить самостоятельность. Мама стремится оградить его от всех неприятностей, трудностей. Его лишают инициативы, мешают самостоятельно принимать решение. Это прямой путь к формированию личности "маменькиного сынка": беспомощного, нерешительного, слабохарактерного.

Подавление физической активности

Физиологически мальчики намного активнее девочек, им нужно избавляться от излишка энергии в подвижных играх, прыжках, беге. Если запрещать сыну проявлять физическую активность, неиспользованная энергия превращается в эмоциональное напряжение. Это приводит к формированию неврозов или плохих привычек: мальчик начинает грызть ногти, теребить волосы, ковырять в носу. Лучше всего отдать гиперактивного ребенка в спортивную секцию, где он сможет найти применение своей неуемной энергии.

В памяти большинства людей на месте самых ранних детских воспоминаний находится обширное белое пятно. Первые ясные воспоминания соответствуют возрасту 3-4 лет, и далее накапливаются в памяти неравномерно, оставаясь редкими и обрывочными до 6-7 лет. Феномен ментальных пробелов у детей, еще Зигмунд Фрейд ввел для него термин "детская амнезия". Он предположил, что провалы в младенческой памяти – это не функциональное расстройство, а стремление вытеснить из сознания ребенка первые переживания. Это могут быть ранние травмы, способные нанести вред еще неокрепшему собственному "я".