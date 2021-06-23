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среда, 23 июня 2021 15:38

Звездное похудение: кто избавился от лишнего веса к пляжному сезону
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Актриса Анна Тринчер
Фото: instagram.com/annatrincher_official
Джамала
Настя Каменских
Ольга Цибульская
Наталья Могилевская

Недавно актриса Анна Тринчер похвасталась, что за прошлый год похудела на семь килограммов. Главным секретом ее диеты стало формирование правильных привычек питания.

Автор: instagram.com/annatrincher_official
  Актриса Анна Тринчер
Актриса Анна Тринчер

Кто еще из звезд избавился от лишнего веса к пляжному сезону, читайте в материале Gazeta.ua.

Певица Джамала в начале года поставила себе цель похудеть на 10 кг. В конце марта певица похвасталась, что уже сбросила 6 кг. В ее рационе преобладают цельнозерновые каши, овощи, фрукты, суп овощной, мясо птицы и рыба. Звезда питается пять раз в день.

"Основной акцент в моем рационе - сбалансированное питание, в котором много зелени", - поделилась Джамала.

Автор: instagram.com/jamalajaaa
  Джамала
Джамала

Исполнительница Настя Каменских, также известная как NK, не прекращает борьбу за идеальное тело. Несколько лет назад она поразила похудением на 20 кг. Каменских подчеркивает, что питается пять раз в день. На обед может съесть отварную курицу или гриль. Еще важно употреблять клетчатку: например, салаты из овощей. Певица исключила из рациона сладости, позволяет себе иногда только чизкейк. Также она устраивает разгрузочные дни.

Автор: instagram.com/kamenskux
  Настя Каменских
Настя Каменских

Артистка и телеведущая Ольга Цибульская за прошлый год смогла похудеть на 15 кг. Такого результата артистка достигла с помощью интервального голодания. Теперь Цибульская питается по схеме 16/8 - то есть в течение 16 ч. ничего не ест, а остальные 8 ч. питается. По словам Ольги, она вообще ничего не ест после 19:00. Также звезда не употребляет блюда из картофеля, а в салат вместо масла добавляет сметану. Артистка устраивает дважды в неделю монодень: на завтрак, обед и ужин - принимает один продукт. Она обычно выбирает сырую тыкву, овощное рагу или сыр.

Автор: instagram.com/cybulskaya
  Ольга Цибульская
Ольга Цибульская

Еще одной поклонницей интервального голодания является певица Наталья Могилевская.

"Я перепробовала множество диет и полюбила интервальные голодания. Оно эффективно. Основная фишка в том, что прием пищи строго чередуется с периодами голодания с определенным интервалом времени. Эта диета хорошо способствует обмену веществ и снижению веса", - считает Могилевская.

Также звезда давно вегетарианка. Однако, в конце мая певица призналась, что все же в течение карантина набрала лишних 10 кг. Могилевская пообещала, что будет работать над собой в формате марафона вместе с тренером и диетологом, и до конца июня вернется в форму.

Автор: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
  Наталья Могилевская
Наталья Могилевская

Певица Анна Седокова открыла для себя интервальное голодание после рождения третьего ребенка. Такой режим позволил исполнительнице избавиться от лишних килограммов совершенно безболезненно.

Автор: instagram.com/annasedokova
  Анна Седокова
Анна Седокова

Победительница 11-го сезона "Холостяка" Анна Богдан похудела на 16 кг за полгода. По мнению Анны, чтобы получить идеальные формы, необходимо навести порядок во всех сферах жизни, а не только в питании.

"Правильное питание. Никаких диет. Никаких жестких ограничений в еде. Есть же только гречку без соли, закусывая огурцами - категорически нельзя. В рационе должны быть рыба, мясо, фрукты, овощи, каши, орехи. Ну и, конечно, ничего жирного, мучного, жареного! ", - подчеркнула Богдан.

Автор: instagram.com/hannastorozhuk
  Анна Богдан
Анна Богдан

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Если регулярно пропускать завтрак, то организму будет недостаточно необходимых питательных микроэлементов. Специалисты провели эксперимент, в котором добровольцы ежедневно отчитывались о том, как питаются.Они отмечали - это перекус или полноценные порции, а также указывали время приема пищи. Ученые выяснили, что от завтрака отказывались 15,2% участников или 4924 человека. Впоследствии из этих данных они определили примерное количество питательных веществ для человека.

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