Звездное похудение: кто избавился от лишнего веса к пляжному сезону

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Недавно актриса Анна Тринчер похвасталась, что за прошлый год похудела на семь килограммов. Главным секретом ее диеты стало формирование правильных привычек питания.

Автор: instagram.com/annatrincher_official Актриса Анна Тринчер

Кто еще из звезд избавился от лишнего веса к пляжному сезону, читайте в материале Gazeta.ua.

Певица Джамала в начале года поставила себе цель похудеть на 10 кг. В конце марта певица похвасталась, что уже сбросила 6 кг. В ее рационе преобладают цельнозерновые каши, овощи, фрукты, суп овощной, мясо птицы и рыба. Звезда питается пять раз в день.

"Основной акцент в моем рационе - сбалансированное питание, в котором много зелени", - поделилась Джамала.

Автор: instagram.com/jamalajaaa Джамала

Исполнительница Настя Каменских, также известная как NK, не прекращает борьбу за идеальное тело. Несколько лет назад она поразила похудением на 20 кг. Каменских подчеркивает, что питается пять раз в день. На обед может съесть отварную курицу или гриль. Еще важно употреблять клетчатку: например, салаты из овощей. Певица исключила из рациона сладости, позволяет себе иногда только чизкейк. Также она устраивает разгрузочные дни.

Автор: instagram.com/kamenskux Настя Каменских

Артистка и телеведущая Ольга Цибульская за прошлый год смогла похудеть на 15 кг. Такого результата артистка достигла с помощью интервального голодания. Теперь Цибульская питается по схеме 16/8 - то есть в течение 16 ч. ничего не ест, а остальные 8 ч. питается. По словам Ольги, она вообще ничего не ест после 19:00. Также звезда не употребляет блюда из картофеля, а в салат вместо масла добавляет сметану. Артистка устраивает дважды в неделю монодень: на завтрак, обед и ужин - принимает один продукт. Она обычно выбирает сырую тыкву, овощное рагу или сыр.

Автор: instagram.com/cybulskaya Ольга Цибульская

Еще одной поклонницей интервального голодания является певица Наталья Могилевская.

"Я перепробовала множество диет и полюбила интервальные голодания. Оно эффективно. Основная фишка в том, что прием пищи строго чередуется с периодами голодания с определенным интервалом времени. Эта диета хорошо способствует обмену веществ и снижению веса", - считает Могилевская.

Также звезда давно вегетарианка. Однако, в конце мая певица призналась, что все же в течение карантина набрала лишних 10 кг. Могилевская пообещала, что будет работать над собой в формате марафона вместе с тренером и диетологом, и до конца июня вернется в форму.

Автор: instagram.com/nataliya_mogilevskaya Наталья Могилевская

Певица Анна Седокова открыла для себя интервальное голодание после рождения третьего ребенка. Такой режим позволил исполнительнице избавиться от лишних килограммов совершенно безболезненно.

Автор: instagram.com/annasedokova Анна Седокова

Победительница 11-го сезона "Холостяка" Анна Богдан похудела на 16 кг за полгода. По мнению Анны, чтобы получить идеальные формы, необходимо навести порядок во всех сферах жизни, а не только в питании.

"Правильное питание. Никаких диет. Никаких жестких ограничений в еде. Есть же только гречку без соли, закусывая огурцами - категорически нельзя. В рационе должны быть рыба, мясо, фрукты, овощи, каши, орехи. Ну и, конечно, ничего жирного, мучного, жареного! ", - подчеркнула Богдан.

Автор: instagram.com/hannastorozhuk Анна Богдан

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Если регулярно пропускать завтрак, то организму будет недостаточно необходимых питательных микроэлементов. Специалисты провели эксперимент, в котором добровольцы ежедневно отчитывались о том, как питаются.Они отмечали - это перекус или полноценные порции, а также указывали время приема пищи. Ученые выяснили, что от завтрака отказывались 15,2% участников или 4924 человека. Впоследствии из этих данных они определили примерное количество питательных веществ для человека.