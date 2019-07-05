Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками

Украинская актриса 22-летняя Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", периодически радует поклонников откровенными снимками.

Она пока не особо раздевалась для ролей или блога в соцсети, но все же на ее персональной странице есть несколько снимков в постели и купальниках, на которых звезда демонстрирует подтянутую фигуру.

Фото: karavan.ua

Дебют Анны Кошмал состоялся в 2011 году, когда она была на первом курсе эстрадно-циркового училища, пишет "Обозреватель". Известность ей принесла роль именно в "Сватах" производства студии "Квартал 95". В одной из частей она играла девушку-гота переходного возраста. Для этого актриса специально перекрашивала волосы в черный цвет, хотя от природы блондинка.

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На счету Кошмал также роли в сериалах "Сашка", "Не зарекайся", "Село на миллион", "Хороший парень", "Танец бабочки".

Недавно звезда вышла замуж. Но о личной жизни говорить не любит.

В конце июня в селе Горенка Киевской области сгорел дом, в котором в течение 2007-2012 годов снимали сериал "Сваты". В нем жили главные герои - супруги Валентины и Ивана Будько.