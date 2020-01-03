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пятница, 03 января 2020 16:33

Звезда сериала "Школа" показала подтянутые ягодицы
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С 2014 года Василенко начала работать моделью
Фото: Instagram
С 2014 года Василенко начала работать моделью
С 2014 года Василенко начала работать моделью
С 2014 года Василенко начала работать моделью
С 2014 года Василенко начала работать моделью

Актриса 21-летняя Елизавета Василенко, главная героиня сериала "Школа", поделилась с пользователями новым откровенным фото. Им поделилась на странице в Instagram.

На снимке Елизавета позирует в коротком белом топе и бежевых велосипедках, которые тесно обтягивают ягодицы знаменитости. Игривый образ она дополнила красной панамой.

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Василенко не комментировала фотографию, только поставила емоджи в виде клубники. В поле геолокации указано, что актриса сейчас находится в столице Малайзии Куала-Лумпур. Снимок получил более 92 тыс. лайков.

15 участниц конкурса "Мисс Вселенная" показали, как выглядят без косметики. Фото девушки публиковали в Instagram.

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