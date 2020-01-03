Звезда сериала "Школа" показала подтянутые ягодицы

Фото: Instagram

Актриса 21-летняя Елизавета Василенко, главная героиня сериала "Школа", поделилась с пользователями новым откровенным фото. Им поделилась на странице в Instagram.

На снимке Елизавета позирует в коротком белом топе и бежевых велосипедках, которые тесно обтягивают ягодицы знаменитости. Игривый образ она дополнила красной панамой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леся Никитюк рассмешила пользователей приготовлением оливье

Василенко не комментировала фотографию, только поставила емоджи в виде клубники. В поле геолокации указано, что актриса сейчас находится в столице Малайзии Куала-Лумпур. Снимок получил более 92 тыс. лайков.

15 участниц конкурса "Мисс Вселенная" показали, как выглядят без косметики. Фото девушки публиковали в Instagram.