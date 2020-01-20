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понедельник, 20 января 2020 17:03

Звезда сериала "Школа" похвасталась снимками с райского острова
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Девушка одета в серебристый купальник и желтые короткие шорты. В руках держит желтый топ-сетку с длинными рукавами
Фото: instagram.com/elizabethvasilenko
Девушка одета в серебристый купальник и желтые короткие шорты. В руках держит желтый топ-сетку с длинными рукавами
Девушка одета в серебристый купальник и желтые короткие шорты. В руках держит желтый топ-сетку с длинными рукавами

Актриса 21-летняя Елизавета Василенко, главная героиня сериала "Школа", прилетела на отдых на остров Бали.

Фотографии разместила в Instagram.

На фотографиях улыбающаяся и довольная Елизавета на фоне океанского заката. Девушка одета в серебристый купальник и желтые короткие шорты. В руках держит желтый топ-сетку с длинными рукавами.

"Спасибо, мои дорогие братики, за такую ​​возможность! Бесконечно счастлива и благодарна", - подписала фото Елизавета.

Поклонники актрисы не скупятся на добрые слова.

"Божественная, шикарная, лучшая", - добавляют подписчики.

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Многие обращают внимание на то, что девушка выглядит счастливой и "светится от радости".

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Спасибо, мои дорогие братики за такую возможность! Бесконечно счастлива и благодарна♥️

Публикация от ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ 🐐 (@elizabethvasilenko)

Актриса 21-летняя Елизавета Василенко, главная героиня сериала "Школа", поделилась с пользователями новым откровенным фото. Опубликовала на странице в Instagram. На снимке Елизавета позирует в коротком белом топе и бежевых велосипедках, которые тесно обтягивают ягодицы. Игривый образ дополнила красной панамой.

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