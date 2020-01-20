Звезда сериала "Школа" похвасталась снимками с райского острова

Актриса 21-летняя Елизавета Василенко, главная героиня сериала "Школа", прилетела на отдых на остров Бали.
Фотографии разместила в Instagram.
На фотографиях улыбающаяся и довольная Елизавета на фоне океанского заката. Девушка одета в серебристый купальник и желтые короткие шорты. В руках держит желтый топ-сетку с длинными рукавами.
"Спасибо, мои дорогие братики, за такую возможность! Бесконечно счастлива и благодарна", - подписала фото Елизавета.
Поклонники актрисы не скупятся на добрые слова.
"Божественная, шикарная, лучшая", - добавляют подписчики.
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Многие обращают внимание на то, что девушка выглядит счастливой и "светится от радости".
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Спасибо, мои дорогие братики за такую возможность! Бесконечно счастлива и благодарна♥️
Актриса 21-летняя Елизавета Василенко, главная героиня сериала "Школа", поделилась с пользователями новым откровенным фото. Опубликовала на странице в Instagram. На снимке Елизавета позирует в коротком белом топе и бежевых велосипедках, которые тесно обтягивают ягодицы. Игривый образ дополнила красной панамой.
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